Priscila Crivocapich habló tras su separación de Roberto García Moritán: “No somos compatibles”

Priscila Crivocapich rompió el silencio y se refirió públicamente a su separación definitiva de Roberto García Moritán, luego de una relación que se extendió durante cinco meses. La periodista deportiva explicó los motivos que llevaron al final del vínculo con el ex funcionario.
“Cada separación tiene un proceso y nosotros veníamos hablando las cosas y se dieron de la manera que se dieron el fin de semana pasado”, expresó Crivocapich, al confirmar que la ruptura se produjo hace más de una semana.
Según explicó, la decisión fue tomada de común acuerdo. En ese sentido, reconoció que también había depositado expectativas en la relación, que habían oficializado en julio pasado. “No era como yo esperaba y pasó lo que pasó, por suerte estaba en Uruguay. Acá fue una charla de los dos y decidimos terminar la relación bien...”, detalló.
La periodista fue clara al descartar versiones sobre conflictos puntuales o situaciones externas. “No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando. Simplemente somos dos personas que probamos, no nos entendimos, formas distintas de vivir la vida, no somos compatibles y ya está, se terminó la relación”, afirmó, sin rodeos.
La palabra de Priscila Crivocapich habló tras su separación de Roberto García Moritán
Consultada por los rumores que vincularon a García Moritán con la ex tenista Gisela Dulko, Crivocapich se mostró tajante: “A mí no es a quien tienen preguntar sobre eso. No pasó nada puntual, decidimos ponerle un punto final. Yo quería que las cosas sean de buena forma de que se dieran a conocer".
En relación con la exposición mediática de la separación, reconoció que hubiera preferido mantener el tema en privado, aunque entiende cómo funciona el ambiente. “No tengo idea quién lo filtró, nosotros habíamos hablado que las cosas fueran así en buenos términos como lo fueron", señaló.
Por último, dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con García Moritán. “No somos compatibles. Es un punto final”, concluyó.