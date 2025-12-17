La magia navideña de “El Cascanueces”

Otro universo

En el segundo acto, la obra se abre otro universo, donde se le muestra a Carla el mundo y lo que hay más allá de su hogar en un viaje multicultural a través de diferentes danzas (árabes, chinas y españolas, entre otras). “Modifiqué mucho de lo clásico porque ya pasó de moda el ballet tan detenido. Quise que fuera más vivo. Es un cuento que te lleva a soñar. Quiero que el público salga sintiendo eso: que recuperó un pedacito de su infancia”, aporta el director. El vestuario fue traído del Teatro Argentino de La Plata, y se completa con un juego de luces y la proyección de nieve le da ambiente a sumerge al público en un viaje planetario.