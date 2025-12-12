El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

Juntos atraviesan un bosque nevado y llegan al Reino de los Dulces, donde son recibidos con danzas que representan sabores de todo el mundo: la Danza Española (Chocolate), la Danza Árabe (Café), la Danza China (Té), la Danza Rusa (Bastones de Caramelo) y la mencionada Danza de las Flores. El ballet culmina con el icónico pas de deux del Hada de Azúcar y su Caballero, símbolo de la fantasía, la inocencia y el paso delicado hacia la adolescencia.