Costos, plazos y cifras: las 10 claves de la obra que renovará el aeropuerto de Tucumán

Esta semana se lanzó la “etapa 0” del proyecto para modernizar el Benjamín Matienzo. “Se trata de una inversión clave para el crecimiento económico, el turismo y la conectividad de toda la provincia”, dijo el gobernador Osvaldo Jaldo. En el inicio de las tareas estuvieron el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; representantes de AA2000, María Emilia Nana y Fabián Frías; y miembros de la UTE a cargo de la obra
1). Comienza la “etapa 0”: ¿qué implica?
Esta semana comienza la “etapa 0” en el proyecto para la remodelación y modernización del Benjamín Matienzo, que impulsa Aeropuertos Argentina 2000. Será la primera de tres fases en esta obra que, según el gobernador Osvaldo Jaldo, convertirá a esta estación en “el mejor aeropuerto del norte, y uno de los mejores del interior de la Argentina”. ¿Qué implica la “etapa 0”? En concreto, son los trabajos preparativos para dar paso a las fases más complejas. Por ejemplo, se instalarán los obradores y las máquinas necesarios para el proyecto. Además se montará una suerte de “terminal provisoria” para pasajeros, con check-in, sector de preembarque y demás servicios. Y se preparará la “ciudad contenedores”(en el espacio verde cercano al estacionamiento) para oficinas administrativas. Se prevé que la “etapa 0” -es decir, montar una suerte de “aeropuerto provisorio”- dure 90 días.
2). ¿Qué plazos prevé el proyecto?
El plazo de ejecución del proyecto en su totalidad alcanza los 26 meses, por lo que la versión definitiva del Benjamín Matienzo debería estar habilitada a principios de 2028. Contempla la remodelación integral del edificio existente, la ampliación de superficies, la incorporación de nuevas mangas de embarque y una reorganización total de los flujos de pasajeros para ofrecer una operación más eficiente, segura y confortable, según un informe al que accedió LA GACETA. Una vez concluida la obra, llevará la terminal internacional de los 8.500 m² actuales a 9.780 m², con “una reorganización integral de sus funciones” y “un diseño pensado para mejorar la experiencia del pasajero y optimizar la operación aeroportuaria”, detalla del documento.
3). ¿Se suspenden los vuelos previstos?
No. Precisamente, la puesta en marcha de la “etapa 0” es clave para sostener los servicios que se brindan en la actualidad en las instalaciones del Benjamín Matienzo. Este es un de los aspectos que tanto empresarios como funcionarios habían calificado a priori como “más complejos”, dado que desde la elaboración de los pliegos se había planteado la necesidad de que los adjudicatarios garanticen el desarrollo de la obra sin necesidad de afectar los vuelos de pasajeros ni de transporte de cargas. Será todo un desafío dado que, según explican los informes, estos trabajos serán los más importantes que se llevarán adelante en las cuatro décadas de vida de la estación. “Es una transformación histórica para nuestra provincia”, destacó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, quien recorrió las instalaciones esta semana junto a funcionarios nacionales y empresarios.
4). ¿Cómo será la atención al público?
La “etapa 0” también es importante para que, en las instalaciones provisorias montadas durante los próximos 90 días, se pueda sostener la atención al público para la salida y el arribo de los vuelos que operan a través del BenjamínMatienzo. Según se explicó, la actividad se desarrollará en la zona donde está el bar, y aunque los espacios serán más acotados que en la actualidad, la intención es asegurarles comodidad tanto a quienes llegan como a quienes parten desde esta provincia. En la actualidad, según los informes, el aeropuerto cuenta con una manga de embarque; dos puertas de embarque principales operativas; un sector de check-in y un hall de partidas; dos carruseles en retiro de equipaje nacional y uno internacional; flujos nacionales e internacionales con áreas compartidas o adaptadas; y sala de embarque limitada, con capacidad ajustada a la demanda actual.
5). ¿Qué pasará con lo administrativo?
Las oficinas administrativas de reparticiones estatales como de las empresas que brindan distintos tipos de servicios son clave para el funcionamiento del aeropuerto. Por eso, en la “etapa 0” se contempló todo un trabajo relacionado a estos sectores. La “ciudad contenedor” que se instalará en los espacios verdes alojará todos esos lugares de trabajo, incluyendo los despachos Aeropuertos Argentina 2000, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y demás entes. Allí, además de las oficinas administrativas -se prevé que tengan aire acondicionado-, habrá baños y demás servicios para los trabajadores. Hacia ese sector también se mudarán los “back-office” de las aerolíneas. Se buscará brindar todas las comodidades para el personal dado que allí se ubicarán las oficinas durante los próximos dos años.
6). ¿Qué impacto tendrá en la conectividad?
El gobernador Jaldo destacó en una conferencia de prensa que brindó esta semana el impacto positivo que tendrá la modernización del aeropuerto en la conectividad, tanto para vuelos de cabotaje como para los internacionales. Sucede que, según los informes, se va a duplicar e inclusive triplicar la capacidad que dispone actualmente el Benjamín Matienzo. Se sumarán dos mangas nuevas (pasando de una a tres), con cuatro puertas nacionales y dos internacionales. Habrá además tres carruseles nacionales (hoy son dos) y tres internacionales (hoy es uno). También se prevé un nuevo hall para partidas y un espacio central en doble altura. A ello se sumarán 14 mostradores de check-in y puestos de self check-in, con un nuevo sistema de equipajes (BHS) completamente modernizado y accesos públicos al nivel de vereda, mejorando la accesibilidad, detalla el reporte al que accedió este diario.
7). ¿Qué mejoras habrá respecto a los servicios?
La idea es que el Benjamín Matienzo sea “una especie de Aeroparque”, en especial, en servicios. Esto implica un salto respecto a las instalaciones actuales. El proyecto contempla nuevos espacios gastronómicos en la planta baja; Duty Paid y gastronomía en la Planta Alta; nuevos locales comerciales y áreas para futuros desarrollos. A ello se agrega un sector para rentadoras, con ocho oficinas. Además, se optimizará lo referido a “circulaciones”, con una nueva escalera mecánica, ascensor y escaleras peatonales; y un area de control PSA reorganizada en un “puente” previo a embarque. Todo esto será clave para atender la demanda que, se espera, genere la estación una vez que se termine con la obra. “La nueva terminal permitirá absorber los picos previstos de hasta 700 pasajeros por hora, cumpliendo y superando los estándares recomendados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en todas las áreas de servicio”, señala el informe.
8). ¿Cuál es la situación de la estación hoy?
El detalle de la memoria descriptiva de intervención señala que la actual terminal fue construida en 1982, y “a lo largo de más de cuatro décadas recibió solo intervenciones parciales, siendo la más importante la remodelación del área internacional en 2005, donde se sumó la primera manga de embarque”. “La estructura de hormigón conserva un buen estado, pero la distribución funcional, las áreas operativas y las instalaciones quedaron desactualizadas frente al crecimiento del tráfico aéreo y los estándares actuales de servicio”, advierte el documento. Advierte además que hoy la estación “opera con una infraestructura limitada para la demanda real del aeropuerto, que en picos llega a 700 pasajeros por hora, y con espacios que no acompañan los niveles de servicio requeridos por los organismos y los pasajeros”.
9). ¿Qué empresa lleva adelante las tareas?
El proyecto planteado por AA2000, con participación del Orsna, fue sometido a un proceso de licitación que tuvo en principio una docena de inscriptos. Siete de ellas superaron el primer filtro, y finalmente en octubre pasado -luego de una larga espera- se adjudicó la obra a una unión transitoria de empresas (UTE) de origen tucumano, compuesta por PosseSA y GAMA SA. “Lo dijimos en la visita de los representantes de AA2000: para nosotros representa un doble compromiso y responsabilidad. No solamente se trata de cumplir con el comitente y los organismos intervinientes, sino también con todos los tucumanos. Es una obra muy importante para la provincia. El aeropuerto es uno de los puntos más concurridos, al ser el portal de vía de acceso por vía aérea a Tucumán”, expresó a LA GACETA Jorge Garber, titular de GAMA SA.
10). ¿Cuánto costará la obra a la Provincia?
El plan para la modernización del Benjamín Matienzo no involucra recursos del erario provincial. Es que el proyecto elaborado por AA2000 se financiará con recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, un fondo alimentado por el 15% de los ingresos del concesionario. En principio, el pliego contemplaba un presupuesto oficial de $48.700 millones. La UTE que resultó adjudicataria del contrato efectuó una propuesta por casi $41.000 millones. Al margen de estos números, se estima que una vez finalizada la obra su costo ascenderá a un monto cercano a los 50 millones de dólares. Más allá de que la Provincia no afrontará gastos por la ejecución de la obra, el gobernador Jaldo destacó en la última conferencia de prensa que fue clave la postura dialoguista hacia la gestión de Javier Milei para que se avance con el proyecto.