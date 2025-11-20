Costos, plazos y cifras: las 10 claves de la obra que renovará el aeropuerto de Tucumán

3). ¿Se suspenden los vuelos previstos?

No. Precisamente, la puesta en marcha de la “etapa 0” es clave para sostener los servicios que se brindan en la actualidad en las instalaciones del Benjamín Matienzo. Este es un de los aspectos que tanto empresarios como funcionarios habían calificado a priori como “más complejos”, dado que desde la elaboración de los pliegos se había planteado la necesidad de que los adjudicatarios garanticen el desarrollo de la obra sin necesidad de afectar los vuelos de pasajeros ni de transporte de cargas. Será todo un desafío dado que, según explican los informes, estos trabajos serán los más importantes que se llevarán adelante en las cuatro décadas de vida de la estación. “Es una transformación histórica para nuestra provincia”, destacó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, quien recorrió las instalaciones esta semana junto a funcionarios nacionales y empresarios.