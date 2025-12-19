El programa ImpaCT.AR busca proyectos científicos para resolver problemas del Estado

Articular ciencia, tecnología y gestión pública es uno de los grandes desafíos del desarrollo argentino. En ese cruce se ubica el programa ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología, una convocatoria nacional que busca transformar demandas concretas del Estado en proyectos de investigación con impacto real.
La propuesta apunta a que universidades, institutos y equipos científicos trabajen junto a organismos públicos para dar respuesta a problemas que requieren conocimiento especializado o desarrollo tecnológico. Con modalidad de ventanilla permanente, el programa permite que los desafíos se presenten durante todo el año y que las soluciones se construyan a partir de la ciencia producida en el país.
Qué es el programa ImpaCT.AR
El programa ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología tiene como objetivo promover proyectos de investigación y desarrollo orientados a resolver desafíos de interés público planteados por organismos del Estado en todos sus niveles.
Sólo se admiten problemas que requieran ciencia o tecnología para su resolución. Las propuestas que no necesiten desarrollo científico o tecnológico quedan fuera del programa.
La iniciativa busca fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas, con resultados concretos y aplicables.
Quiénes participan y cómo funciona
Los desafíos pueden ser presentados por ministerios nacionales, empresas públicas, gobiernos provinciales, municipios u otros organismos estatales. Una Comisión Asesora evalúa su admisibilidad y, una vez aprobados, se publican en la web del programa.
A partir de esa publicación, los grupos de investigación y desarrollo pertenecientes a universidades, organismos científicos o instituciones tecnológicas pueden presentar proyectos orientados a dar respuesta a esas demandas.
Cada propuesta es evaluada en función de su impacto, viabilidad técnica, calidad del desarrollo y adecuación presupuestaria.
Presentación y modalidad
Las presentaciones tienen carácter institucional y deben estar firmadas por la máxima autoridad del organismo que presenta el desafío.
Las instituciones que cuentan con GEDO deben enviar la propuesta a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y por correo electrónico. Aquellas que no lo poseen pueden hacerlo mediante Trámite a Distancia (TAD) y correo electrónico a impactar@mincyt.gob.ar
Las consultas se reciben únicamente por esa vía.
Financiamiento y plazos
Los proyectos pueden recibir financiamiento de hasta $ 10 millones y los presupuestos deben ajustarse estrictamente a las necesidades reales del desafío.
Se permiten gastos como insumos de investigación, viáticos, equipamiento específico y servicios técnicos especializados, estos últimos con un tope del 25% del presupuesto.
Si bien la duración máxima de los proyectos es de tres años, el programa busca que los resultados impacten en el menor plazo posible, de acuerdo con la urgencia del desafío planteado.