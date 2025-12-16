Secciones
Fue un año mortal para la prensa en el mundo

La Franja de Gaza y México, a la cabeza de los asesinatos.

MUERTE EN GAZA. Allegados a los periodistas palestinos Hasona Saliem y Sari Mansour, en la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah. MUERTE EN GAZA. Allegados a los periodistas palestinos Hasona Saliem y Sari Mansour, en la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah.
Hace 4 Hs

PARÍS, Francia.- Al menos 67 profesionales de los medios fueron asesinados por su trabajo durante 2025, lo que convierte a este año en el más mortífero del último trienio, según el informe anual de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El estudio subraya que el 79% de estas muertes fueron a manos de fuerzas armadas, grupos paramilitares o redes criminales organizadas, y enfatiza que los periodistas “no mueren, son asesinados”.

Desde el último monitoreo de RSF, publicado el 1 de diciembre de 2024, 67 periodistas han sido asesinados a causa de su trabajo. Al menos el 79% de ellos fueron víctimas de fuerzas armadas o grupos paramilitares (37 periodistas) y redes criminales (16 periodistas).

El informe de la organización humanitaria destaca que las zonas de guerra y los países con alta criminalidad son los principales focos de violencia. Casi la mitad (43%) de los asesinatos de periodistas en 2025 se produjeron en la Franja de Gaza, a manos de las fuerzas armadas israelíes, según RSF. En total, el ejército israelí ha sido responsable de la muerte de casi 220 periodistas desde octubre de 2023, con 65 de ellos asesinados debido a su labor o mientras la ejercían.

En otros frentes de conflicto, el ejército ruso continuó atacando a periodistas ucranianos y extranjeros en Ucrania, y Sudán emergió como una zona de guerra excepcionalmente peligrosa, con cuatro reporteros asesinados.

Latinoamérica alerta

México se consolidó como el segundo país más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinados en 2025, la cifra más alta en tres años. El crimen organizado es señalado como el principal responsable de este repunte. La tendencia se ha extendido por toda la región: Latinoamérica concentra el 24% del total de periodistas asesinados en el mundo este año.

La SIP alerta sobre el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

Sólo dos periodistas extranjeros fueron asesinados en todo el año (uno en Ucrania y otro en Honduras), lo que subraya que la gran mayoría de los asesinados reportaban noticias en sus propias naciones.

Récord de desaparecidos

El informe también revela que 503 periodistas se encuentran actualmente detenidos en 47 países. China se mantiene como la cárcel más grande para la prensa (121), seguida por Rusia (48, con 26 ucranianos detenidos) y Myanmar (47). Siria ostenta la mayor cifra del mundo (37) de desaparecidos. RSF señala que muchos fueron capturados antes de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El 72% de los desaparecidos se concentran en Medio Oriente y Latinoamérica, con México sumando 28 casos.

Thibaut Bruttin, director general de RSF, lamentó que la “impunidad por estos crímenes” sea la consecuencia de un declive global en el coraje de los gobiernos para implementar políticas de protección.

