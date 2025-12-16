Fue un año mortal para la prensa en el mundo

El informe de la organización humanitaria destaca que las zonas de guerra y los países con alta criminalidad son los principales focos de violencia. Casi la mitad (43%) de los asesinatos de periodistas en 2025 se produjeron en la Franja de Gaza, a manos de las fuerzas armadas israelíes, según RSF. En total, el ejército israelí ha sido responsable de la muerte de casi 220 periodistas desde octubre de 2023, con 65 de ellos asesinados debido a su labor o mientras la ejercían.