Desborda un río en Bolivia: unos 20 muertos en Santa Cruz

Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas desde el fin de semana a causa del desborde de río Piraí, en las afueras de la ciudad boliviana de Santa Cruz, según autoridades.
Un primer reporte suministrado el sábado dio cuenta de tres fallecidos, en El Torno, el municipio más afectado por la riada.
“Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos”, dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana.
Crecida
Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en Santa Cruz, la capital económica de Bolivia.
Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche. Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio. “Mi hijo terminó durmiendo en el techo”, dijo Elia Castro, una profesora de El Torno. Su hijo, preso en un centro de detención de menores, tuvo que alcanzar las alturas del edificio, junto con más de un centenar de reclusos.