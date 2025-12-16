Desborda un río en Bolivia: unos 20 muertos en Santa Cruz

Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche. Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio. “Mi hijo terminó durmiendo en el techo”, dijo Elia Castro, una profesora de El Torno. Su hijo, preso en un centro de detención de menores, tuvo que alcanzar las alturas del edificio, junto con más de un centenar de reclusos.