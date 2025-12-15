Fiesta del Deporte 2025: Victoria Acevedo se llevó el Premio al Deportista de la Gente

La Fiesta del Deporte 2025 ya tiene a una de sus grandes protagonistas. Con el 15% de los votos en la elección online, la patinadora Victoria Acevedo se quedó con el tradicional Premio del Deportista de la Gente, un reconocimiento que destaca no sólo el rendimiento deportivo, sino también el respaldo y el afecto del público.
La joven tucumana cerró un 2025 de notable proyección internacional, con actuaciones destacadas en los principales escenarios del patín artístico. En el plano mundial, fue segunda en la Artistic International Series de World Skate (AIS WS) y terminó cuarta en el Campeonato Panamericano de Naciones. A nivel provincial, en tanto, mostró un dominio absoluto: se consagró campeona en los cuatro Campeonatos Provinciales disputados durante la temporada.
Su rendimiento también fue sólido en el ámbito nacional. Acevedo alcanzó el quinto puesto en el Campeonato Nacional Absoluto y subió al podio tanto en la Copa Nacional Apertura como en la Copa Nacional Clausura, donde obtuvo el tercer lugar. Además, fue convocada a entrenamientos del Seleccionado Nacional en Buenos Aires y, en diciembre, participará del Seminario Internacional de World Skate como atleta. Actualmente se prepara para competir en la categoría Mini Infantil World Skate, con la mira puesta en los desafíos de la temporada 2026.
El premio fue recibido por su madre, Fátima Acevedo, ya que Victoria se encuentra entrenándose en Buenos Aires. Emocionada, destacó el esfuerzo detrás del logro: “Estoy muy emocionada. El reconocimiento que le hacen a mi hija en este momento es muy grande, después de todo un año de dedicación, disciplina y entrenamiento constante. Nunca hay un ‘no’: siempre está dispuesta, tanto en el entrenamiento físico como en el patín, porque tiene toda una preparación previa. No tiene días malos; siempre va a entrenar igual. En el colegio también es muy disciplinada, tiene muy buenas notas. ¿Qué más puedo pedir? Está terminando un año exitoso y con muchas expectativas por todo lo que se viene en 2026”.
El premio del público coronó así una temporada que confirma a Victoria como una de las grandes promesas del patín artístico tucumano y nacional, y refuerza la visibilidad de una disciplina que crece a fuerza de talento, constancia y apoyo familiar. Con el calendario 2026 en el horizonte, su nombre ya se proyecta como sinónimo de presente y futuro en el deporte.