Fiesta del Deporte 2025: Victoria Acevedo se llevó el Premio al Deportista de la Gente

El premio fue recibido por su madre, Fátima Acevedo, ya que Victoria se encuentra entrenándose en Buenos Aires. Emocionada, destacó el esfuerzo detrás del logro: “Estoy muy emocionada. El reconocimiento que le hacen a mi hija en este momento es muy grande, después de todo un año de dedicación, disciplina y entrenamiento constante. Nunca hay un ‘no’: siempre está dispuesta, tanto en el entrenamiento físico como en el patín, porque tiene toda una preparación previa. No tiene días malos; siempre va a entrenar igual. En el colegio también es muy disciplinada, tiene muy buenas notas. ¿Qué más puedo pedir? Está terminando un año exitoso y con muchas expectativas por todo lo que se viene en 2026”.