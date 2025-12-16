El cine tiene una lista de famosos asesinados

Latin lover es el término que usa Hollywood para designar a un ideal latinoamericano lleno de exotismo, belleza y seducción. Ramón Novarro fue el primer actor hispanohablante que triunfó en la meca del cine durante la etapa del cine mudo y acumuló una fama que continuó con la llegada del sonido y del color. Atravesado por conflictos morales por su homosexualidad y su alcoholismo, su vida terminó cuando un trabajador sexual entró en su casa a robar y lo mató. Paul Ferguson y su hermano adolescente Thomas lo torturaron hasta que pereció por asfixia con su propia sangre para que le diga dónde estaba una riqueza que no tenía. Los criminales enfrentaron cárcel de por vida.