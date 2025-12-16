Secciones
David Lozano vuelve a hacer cumbia solidaria

El cantante y sus amigos se presentarán en el teatro Alberdi. Un juguete por una entrada.

Hace 6 Hs

La música popular se pone, nuevamente, al servicio de una causa solidaria. “David Lozano y amigos” es la propuesta que tendrá lugar desde las 21 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), en un mega show de cumbia y cuarteto cuya entrada será un juguete (nuevo o en excelente estado), con el objetivo de recolectar regalos para niños y niñas en esta Navidad. Como invitados estarán Walter Salinas, Oscar Belondi de La Repandilla, Franco Arroyo, Sound de Barrio y muchos más. Los artistas no cobran honorarios.

Esta es la segunda edición de este evento a beneficio. “La experiencia del año pasado fue hermosa; realmente creo que cumplimos la expectativa de toda la gente con el nivel del show presentado. Se juntaron más de 1.000 juguetes y la gente colaboró. Fue una fiesta de la familia, de la música, de la amistad y de la solidaridad, que hizo felices a muchos niños y fue hermoso compartirlo con amigos”, remarca Lozano, el impulsor de la idea.

El cantante tucumano promete que este año doblará la apuesta “con pantallas, luces, una banda que está sonando increíble y bailarinas y varias sorpresas”. “Quienes vengan van a ver un show totalmente renovado con otras canciones, más invitados y ojalá que juntemos muchos juguetes, más que la primera vez”, agrega.

El concepto benéfico está presente desde el primer momento, con la mirada puesta en los que menos tienen. Por eso, desde la conducción del Alberdi, María Silvia Barboza respalda la iniciativa: “la propuesta es brindar un espectáculo de mucha jerarquía, en tanto el contenido como lo escénico en un teatro de prestigio, con una finalidad social; la Universidad Nacional de Tucumán tiene la potestad de distribuir los regalos que se reúnan, que irán a los centros de extensión que montó en las periferias de la ciudad, junto a otros espacios de barrios carenciados”.

La exitosa experiencia de 2024 fue determinante para repetir el evento. “Fue muy lindo, porque uno pudo ver después cómo cada centro ideó una forma en particular para repartir los regalos. En algunos hicieron una merienda con leche chocolatada, se llevaron algunos payasos, montaron una actividad lúdica para los chicos, y en ese contexto se les daban los juguetes. Eso permitió medir el paso a paso de esta iniciativa, que a priori podría haberle parecido distante a alguien. Por el contrario, realmente fue toda una fiesta, y nuestro objetivo es que se transforme en un clásico anual”, concluye.

