David Lozano cumple su sueño de reversionar las grandes cumbias de los 90

- No sé si mi objetivo es ser un puente entre dos etapas de la cumbia. Como dije, era mi sueño poder hacer esos temas. Se está dando mucho que hay artistas de entonces que están reapareciendo a partir de mi disco, como Los Chakales, que no cantaban hace 10 años, y ahora volvieron a los escenarios luego de estar conmigo. En Tik Tok se viralizó con el pasito característico que hice junto a su líder, Julio Cardozo, en el tema “Vete de mi lado” . O como los de Poca Plata, pero no me siento el vínculo entre generaciones.