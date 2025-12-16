“Vieja loca” en Espacio Incaa

Pedro recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que esa noche cuide de Alicia, su madre senil, quien no puede quedarse sola en su casa. Lo que parece una misión sencilla pronto se convierte en su peor pesadilla, cuando ella lo confunde con un amante de su pasado. Pedro necesita escapar, pero la anciana no lo deja salir…