“Vieja loca” en Espacio Incaa

Pedro recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que esa noche cuide de Alicia, su madre senil, quien no puede quedarse sola en su casa. Lo que parece una misión sencilla pronto se convierte en su peor pesadilla, cuando ella lo confunde con un amante de su pasado. Pedro necesita escapar, pero la anciana no lo deja salir…
Este es el argumento de “Vieja loca”, el filme debut del argentino Martín Mauregui, que tiene a la española Carmen Maura y al uruguayo (de larga trayectoria en el país) Daniel Hendler como protagonistas.
La historia se inscribe dentro del terror psicológico cuando Pedro es encadenado y debe repasar los crímenes de la dictadura militar. Mauregui reivindica el uso del humor negro en su película como forma de aliviar el relato, que nació de su necesidad de “echar luz sobre cosas que meten miedo para exorcizar ciertas violencias que tienen vida propia”.
La película se verá a partir de las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).