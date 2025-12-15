San Martín avanza en el mercado: crece la ilusión por un volante que quiere volver a la provincia

En San Martín el movimiento no se detiene. Los teléfonos siguen activos, las agendas continúan cargadas y el trabajo puertas adentro se intensifica mientras el club empieza a transitar una etapa clave del armado del plantel. En ese contexto, Andrés Yllana llegará este martes por la noche a Tucumán, dará inicio formal a su ciclo como entrenador y comenzará a involucrarse de lleno en las decisiones futbolísticas del nuevo proyecto.
Desde antes de asumir, Oscar Mirkin había marcado una línea clara: el fútbol debía convertirse en la prioridad absoluta de la gestión. Esa definición empezó a reflejarse en acciones concretas, con un esquema de trabajo encabezado por el director deportivo Facundo Pérez Castro, orientado a ordenar el plantel con tiempo y criterio, sin dejar librado al azar un mercado de pases que ya está en marcha.
Uno de los nombres que tomó mayor fuerza en ese escenario es el de Jorge Juárez, mediocampista ofensivo que también puede desempeñarse como extremo. El tucumano viene de disputar la última temporada en San Miguel, donde fue una alternativa frecuente en la rotación del equipo. En la Primera Nacional acumuló más de una decena de partidos, con presencia tanto desde el inicio como ingresando desde el banco, y se destacó por su capacidad para cumplir distintos roles en el sector derecho del mediocampo.
Juárez cuenta además con un recorrido amplio en la categoría. Su etapa más prolongada fue en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, club en el que superó el centenar de encuentros oficiales a lo largo de varias temporadas. Allí se consolidó como un volante de recorrido, con despliegue y lectura de juego, además de sumar experiencia en Sacachispas y un paso previo por Aldosivi, lo que le permitió adaptarse a diferentes contextos del ascenso.
Desde lo futbolístico, en San Martín valoran especialmente su continuidad, su polifuncionalidad y el conocimiento que tiene de la Primera Nacional. Puede jugar como interior, volante por derecha o extremo, una característica que encaja con la idea de armar un plantel equilibrado, con variantes y sin exceso de nombres por puesto.
En las últimas horas, la dirigencia avanzó en contactos con el entorno del jugador. Desde ese lado se dio a conocer que existe una predisposición concreta para escuchar la propuesta del “Santo” y que el deseo del futbolista es volver a jugar en Tucumán. De todos modos, el escenario sigue siendo de cautela: todavía no hay un acuerdo cerrado y se aguarda que las negociaciones sigan su curso en los próximos días.
El interés por Juárez forma parte de un plan más amplio que Yllana comenzará a terminar de delinear una vez que llegue a la provincia. Junto a Pérez Castro, el entrenador deberá definir qué jugadores seguirán, cuáles no continuarán y qué puestos considera prioritarios reforzar para darle forma al plantel que afrontará la próxima temporada.
Otras negociaciones
Además, San Martín abrió charlas con un defensor tucumano que ya vistió la camiseta del “Santo” y viene de jugar la última temporada en Primera. En paralelo, también se produjo un contacto con un volante central que disputó la final por el ascenso, un perfil que interesa por su experiencia reciente en instancias decisivas.
Con el arribo de Yllana previsto para este martes por la noche, las próximas horas serán determinantes en La Ciudadela. El nuevo ciclo empieza a tomar forma y el mercado de pases se perfila como el primer gran desafío de un proyecto que busca orden, competitividad y decisiones firmes desde el inicio.