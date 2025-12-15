San Martín avanza en el mercado: crece la ilusión por un volante que quiere volver a la provincia

Uno de los nombres que tomó mayor fuerza en ese escenario es el de Jorge Juárez, mediocampista ofensivo que también puede desempeñarse como extremo. El tucumano viene de disputar la última temporada en San Miguel, donde fue una alternativa frecuente en la rotación del equipo. En la Primera Nacional acumuló más de una decena de partidos, con presencia tanto desde el inicio como ingresando desde el banco, y se destacó por su capacidad para cumplir distintos roles en el sector derecho del mediocampo.