Un ecosistema de servicios de comunicación bajo la marca Personal

La industria de las telecomunicaciones atraviesa uno de esos momentos en los que el cambio deja de ser gradual para volverse estructural. No se trata solo de nuevas tecnologías o de mayores velocidades, sino de una redefinición profunda del rol que ocupan las compañías en la vida cotidiana de las personas. En ese contexto, Telecom Argentina decidió dar un paso decisivo: desde hoy, todo su ecosistema de servicios se integra bajo una única identidad. Telecom es Personal.
El anuncio fue desarrollado por Gonzalo Hita, COO de lo que hasta hace unas horas se denominaba Telecom y ahora es Personal y por Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing. Con ellos estuvo el director de Comunicación Pedro López Matheu, quien abrió la reunión con el siguiente concepto: “Personal es una compañía líder que se define por la innovación y que, en esta oportunidad, eligió innovar sobre sí misma”.
El fin de año fue el justificativo para que Gonzalo Hita hiciera un balance sobre los cambios y transformaciones de la compañía y a la vez para que se hiciera el lanzamiento de esta concentración de las diferentes estructuras de Telecom bajo la marca Personal. La prensa presente en el encuentro que se llevó a cabo en la sede Hornos 680, en CABA, tuvo además el anticipo de las publicidades que se expondrán en los días venideros.
Este trabajo se hizo destacando el valor de la persona en estos tiempos de robots, inteligencia artificial y se prestan a una mirada deshumanizadora. “En un mundo cada vez más atravesado por la tecnología, creemos que el diferencial está en volver a poner a las personas en el Centro”, explicó Silvana Cataldo. “La tecnología nos potencia, pero el sentido lo construyen las personas: la personalización es una decisión estratégica para diseñar experiencias que reconozcan a cada persona como única”, agregó.
Hasta hoy la compañía afronta el desarrollo de varias marcas principales como lo eran Telecom, Personal, Flow, Personal Pay, Tienda y Tech. Cada una de estas estructuras seguirán con sus desarrollos pero bajo la única identidad de Personal. “La elección no es casual. Personal representa la conectividad, base del ecosistema, pero también la personalización. En un mundo de servicios cada vez más estandarizados, la diferenciación pasa por reconocer a cada persona como única”, precisó la responsable de Marketing. “La tecnología potencia, pero el sentido lo constituyen las personas. Esa es la lógica que guía la nueva etapa, agregó.
Cataldo indicó que “Personal se convierte así en marca comercial, institucional y empleadora. Flow, Pay, Smart Home, Tienda y Tech mantienen su identidad como productos dentro de un ecosistema coherente y reconocible. El concepto que sintetiza esta transformación es “Cada vez más personal”. Una consigna que dialoga con un contexto donde muchas personas sienten que pierden protagonismo frente a sistemas, algoritmos y estructuras impersonales, completó.
Períodos cortos
Hita, minutos antes de este lanzamiento había comentado que “la industria ya no evoluciona en ciclos largos”. “Los períodos de transformación que antes duraban una década hoy se acortan a pocos años. La velocidad se convirtió en una condición estructural”. “Las cifras acompañan ese diagnóstico. El tráfico de datos crece de manera exponencial, impulsado por nuevos hábitos digitales y por la irrupción de la inteligencia artificial, que multiplica la interacción entre personas, dispositivos y centros de procesamiento. Las redes deben expandirse y modernizarse para sostener esa demanda creciente”, indicó. Advirtió que el crecimiento de tráfico no se traslada automáticamente en mayores ingresos. “La industria enfrenta ingresos amesetados, mientras el CAPEX aumenta año tras año. Mantener redes fijas y móviles de última generación exige inversiones cada vez más intensivas en un contexto de alta competencia”, explicó el COO de Personal. Se refirió además al nuevo escenario que enfrentan al sumarse actores globales. “Las constelaciones de satélites de órbita baja dejaron de ser complementarias para convertirse en competidores directos. Operan con escala global, marcos regulatorios distintos y capacidades que les permiten ofrecer banda ancha y servicios B2B en cualquier territorio”, indicó.
El ecosistema
Ante los periodistas, Hita desarrolló la estrategia de la empresa desplegada en un ecosistema donde “la conectividad, se orienta a resolver necesidades concretas de las personas”. “No se trata de sumar servicios por acumulación, sino de integrar soluciones con sentido”, señaló. “La conectividad sigue siendo el corazón del sistema. Redes fijas y móviles que conectan personas, hogares y empresas en todo el país. Pero alrededor de ese núcleo crecen el entretenimiento, las finanzas digitales, los hogares inteligentes, la tecnología para empresas y los servicios basados en datos e inteligencia artificial”, precisó.
Hita comentó que la Inteligencia Artificial ya es una realidad operativa dentro de la compañía. Más del 70% de las interacciones del call center están gestionadas por agentes inteligentes. La tecnología también optimiza la gestión de técnicos, la personalización de ofertas y la recomendación de contenidos, mejorando eficiencia y experiencia. “Los números reflejan la escala del ecosistema. Personal brinda más de 35 millones de servicios, factura cerca de 4.000 millones de dólares anuales e invierte en promedio unos 800 millones de dólares por año en infraestructura. Está presente en Argentina y Paraguay, con TV paga en Uruguay y soluciones digitales en Chile.
Otros números
La expansión de la fibra óptica avanza tanto en nuevos hogares como sobre redes existentes. El objetivo es alcanzar más de 7 millones de hogares con FTTH y apagar definitivamente el cobre hacia 2026, simplificando la operación y mejorando la calidad del servicio. “Ese proceso incluye una migración activa de clientes. Cada intervención técnica se transforma en una oportunidad para actualizar tecnología, reemplazar equipamiento y mejorar la experiencia en el hogar, tanto para banda ancha como para entretenimiento”, que se canaliza a través de Flow que ya tiene planificada nuevas producciones locales. .
Hita destacó que los diferentes procesos se hicieron poniendo el foco en el cliente con mediciones basadas en indicadores concretos. Para evaluar cada punto de contacto. Más de 100.000 encuestas mensuales permiten monitorear en tiempo real la percepción de los usuarios y ajustar procesos de manera continua.
Comentó también que “la evolución de la red móvil acompaña, así el 5G avanza a ritmo sostenido: más de un cuarto del parque ya navega en esta tecnología y una parte creciente de los dispositivos vendidos es compatible. La red se adapta dinámicamente al movimiento de los usuarios”. “El 5G no solo mejora velocidad y latencia. También habilita nuevos modelos como el FWA, que permite ofrecer banda ancha fija inalámbrica a hogares donde la fibra no llega, ampliando la cobertura y reduciendo brechas de conectividad”.
Entretenimiento
Por último en el mundo del entretenimiento, Flow atraviesa una etapa de recuperación y crecimiento. En un contexto regional de caída de la TV paga, la plataforma logró revertir la tendencia a partir de mejoras técnicas, foco en experiencia e inversión sostenida en contenido. “La estrategia fue integrar, no competir frontalmente, con los OTT. Flow Plus sintetiza esa visión: una propuesta flexible que combina TV, streaming y plataformas, simplificando la administración de suscripciones para el usuario. La ficción local se consolidó como uno de los diferenciales. Producciones con identidad argentina lograron altos niveles de consumo, fidelidad y recomendación, demostrando que el contenido sigue siendo clave cuando conecta con la audiencia”, se informó. La música completa el ecosistema de entretenimiento. Festivales, coproducciones y shows en vivo fortalecen el vínculo emocional con la marca y amplían el engagement de la plataforma.
El ecosistema se expande también hacia las finanzas digitales. Personal Pay crece en usuarios, transacciones y uso cotidiano, integrándose con beneficios dentro del propio ecosistema de servicios. El hogar conectado es otro eje estratégico. Soluciones de cámaras, sensores y monitoreo inteligente, potenciadas por inteligencia artificial en la nube, permiten alertas en tiempo real y una experiencia de seguridad simple y accesible. La Tienda Personal acompaña ese crecimiento, ampliando su oferta más allá de los celulares hacia dispositivos y tecnología para la vida cotidiana, en un mercado atravesado por cambios en los canales de comercialización.