Un ecosistema de servicios de comunicación bajo la marca Personal

Períodos cortos

Hita, minutos antes de este lanzamiento había comentado que “la industria ya no evoluciona en ciclos largos”. “Los períodos de transformación que antes duraban una década hoy se acortan a pocos años. La velocidad se convirtió en una condición estructural”. “Las cifras acompañan ese diagnóstico. El tráfico de datos crece de manera exponencial, impulsado por nuevos hábitos digitales y por la irrupción de la inteligencia artificial, que multiplica la interacción entre personas, dispositivos y centros de procesamiento. Las redes deben expandirse y modernizarse para sostener esa demanda creciente”, indicó. Advirtió que el crecimiento de tráfico no se traslada automáticamente en mayores ingresos. “La industria enfrenta ingresos amesetados, mientras el CAPEX aumenta año tras año. Mantener redes fijas y móviles de última generación exige inversiones cada vez más intensivas en un contexto de alta competencia”, explicó el COO de Personal. Se refirió además al nuevo escenario que enfrentan al sumarse actores globales. “Las constelaciones de satélites de órbita baja dejaron de ser complementarias para convertirse en competidores directos. Operan con escala global, marcos regulatorios distintos y capacidades que les permiten ofrecer banda ancha y servicios B2B en cualquier territorio”, indicó.