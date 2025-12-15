Suben hasta 1,4% los dólares financieros tras los anuncios cambiarios del Gobierno

Los dólares financieros registraron subas de hasta 1,4% este lunes tras los anuncios cambiarios del Gobierno, que ratificó que las bandas cambiarias se ajustarán por inflación, se mantendrán tasas reales positivas y que el Banco Central avanzará con un nuevo esquema de acumulación de reservas.
En ese contexto, el dólar mayorista bajó y cerró en $1.438,5, mientras que el mercado continúa mostrando señales de estabilidad cambiaria de cara al cierre del año.
Cómo cerraron los dólares hoy
En la rueda de este lunes 15 de diciembre, las distintas cotizaciones del dólar mostraron movimientos moderados:
Dólar MEP: subió 0,9% y se ubicó en $1.492,71
Dólar contado con liquidación (CCL): avanzó 1,4% hasta $1.530,14
Dólar blue: saltó $35 y cerró en $1.480
Dólar minorista Banco Nación: se mantuvo en $1.465 para la venta
Dólar tarjeta o turista: alcanzó los $1.904,5, con el recargo del 30% deducible de Ganancias
Promedio BCRA: $1.465,14 para la venta
Con estos valores, la brecha cambiaria se mantiene contenida, en torno al 5,6% respecto del techo de la banda.
Bandas cambiarias y expectativas para fin de año
La banda superior del esquema cambiario se ubicó en $1.518,5, en la antesala de una semana que históricamente suele presentar mayor demanda de pesos y dólares por el cobro de aguinaldos y las fiestas.
Sin embargo, los analistas coinciden en que el tipo de cambio seguirá controlado. Los contratos de dólar futuro muestran una curva alineada con la banda superior hasta febrero, mientras que recién hacia la segunda mitad de 2026 se proyecta un avance más significativo del dólar.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el tipo de cambio esperado para fines de este año es de $1.449,5, lo que implica una evolución por debajo de la inflación.
Menor demanda de dólares tras el shock electoral
En paralelo, el Banco Central confirmó que la demanda de dólares por parte de personas físicas se redujo de manera significativa tras el proceso electoral. En noviembre, la compra neta de divisas fue de alrededor de u$s1.100 millones, muy por debajo de los u$s5.300 millones registrados en octubre.
La información fue presentada por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores, donde destacó un cambio marcado en el comportamiento de los ahorristas, que desde mediados de abril operan sin restricciones cambiarias.
“La historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza en 2025. El miedo al pasado, y no un desequilibrio económico, impulsó la demanda de dólares”, señaló el informe oficial.
Según el BCRA, el grado de dolarización alcanzado este año fue inédito: la caída en la demanda de dinero asociada a la dolarización de u$s35.000 millones equivale a más del 50% del M2, lo que explica parte de la presión cambiaria registrada en la previa electoral y su posterior reversión.