“Modelo desde los tres años”: Bárbara Boydo, del sur de Tucumán a la corona de Miss Argentina 2025

“Modelo desde los tres años. Es algo que se entrena, se practica”, aclaró y agregó que su formación le llevó tres años intensivos para representar a Tucumán. Explicó, también, que la competencia va más allá de la cuestión superficial: “Es una evaluación constante de tu presencia, de tu forma de ser. Evalúan la oratoria, los modales en general, además de las pasadas”. Contó que hubo una larga preparación detrás de las pasadas que incluyeron las categorías traje de baño, traje típico y traje de gala.