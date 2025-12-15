“Modelo desde los tres años”: Bárbara Boydo, del sur de Tucumán a la corona de Miss Argentina 2025

Bárbara Boydo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, tiene 17 años y fue coronada Miss Argentina 2025. En una entrevista con LA GACETA, la flamante reina repasó su recorrido dentro del mundo del modelaje y contó su experiencia en el certamen.
“Se hizo un casting con chicas de todo Tucumán y en base a los requisitos necesarios me seleccionaron para participar. Me preparó Constanza Torasso que es la directora en Tucumán”, explicó sobre el inicio de esta aventura, que la tuvo como protagonista del concurso del 4 al 6 de diciembre en Río Cuarto, Córdoba.
“Fue una linda convivencia con las demás chicas. Hubo ensayos previos hasta la final”, dijo. Comentó que la competencia tuvo un buen clima en general: “Nos llevamos muy bien todas. Puedo decir que hoy tengo más amigas de este mundo”.
Quién es Bárbara Boydo
Boydo vive en Alberdi con sus papás, su melliza y otras dos hermanas más grandes y destacó el apoyo familiar como pilar fundamental, especialmente el de su madre, Inés Gómez, quien la acompañó a Córdoba. “Es mucha constancia. Mucho esfuerzo y dedicación no tan sólo mía, sino también de mi familia. Necesité mucho de su apoyo, sobre todo porque soy menor”, contó.
“Modelo desde los tres años. Es algo que se entrena, se practica”, aclaró y agregó que su formación le llevó tres años intensivos para representar a Tucumán. Explicó, también, que la competencia va más allá de la cuestión superficial: “Es una evaluación constante de tu presencia, de tu forma de ser. Evalúan la oratoria, los modales en general, además de las pasadas”. Contó que hubo una larga preparación detrás de las pasadas que incluyeron las categorías traje de baño, traje típico y traje de gala.
Para la categoría traje típico, la joven lució una creación de la diseñadora tucumana Natalia Orozco. Su marca, Alkimia Textil Ancestral, se destaca por el diseño artesanal, el uso de fibras naturales y pigmentos de la tierra. En esta ocasión, la diseñadora se inspiró en el lapacho rosado, árbol autóctono de las yungas tucumanas. En cuanto al traje de gala, comentó que tuvo un percance de último momento y debió usar su vestido de egresada, con el que finalmente se coronó como Miss Argentina.
Los pasos a seguir
Sobre los próximos pasos, afirmó que es algo que verá con el transcurso del tiempo, y que debe esperar a ser convocada en próximos certámenes. Pero dijo que, sin duda, aspira a seguir creciendo en las pasarelas.
“Voy a estudiar psicomotricidad. Me gusta porque es una carrera social, te permite trabajar con personas de todas las edades y ayudarlos a superar sus dificultades”.
Sin embargo, también sueña con algún día, formar una familia, fundar su propia agencia y escuela de modelos: ”Está siempre la duda de ¿Qué hago?, ¿Me dedico al modelaje de lleno? Sí, si ahora se me da la posibilidad, lo hago, por supuesto”.
Además destacó el recibimiento de las autoridades de Alberdi, “Fueron muy amables. Dispuestos a ayudar y acompañarme de ahora en más en los certámenes que continúen. Esto es importantísimo porque hasta ahora fue todo a pulmón”. También mencionó la emoción de sus compañeros y amigas cercanas por el triunfo: “Están super contentas, me conocen de toda la vida y me ven cumpliendo un sueño ahora. Así que muy contentas”.
¿Qué necesita una miss para recibir el título?
“Creo que una miss, para ganar un título, necesita mucho más que una apariencia. Necesita preparación, disciplina y seguridad en quién es. Hace falta tener valores, coherencia entre lo que hace y lo que dice. Un título se gana cuando hay un propósito y se mantiene un compromiso”, explicó.
“Para mí, ser bella es ser auténtica. Tener la valentía de mostrarse tal cual es una. No es sólo lo físico, sino tener identidad, una voz y conciencia de tu propio valor”, concluyó.