Rosalía estrena el videoclip de “La Perla”: apuntes contra el desengaño amoroso

Rosalía estrenó este lunes el videoclip de “La Perla”, una de las canciones más escuchadas de su nuevo álbum LUX. Se trata de una pieza visual potente y simbólica que acompaña una letra de desamor y ajuste de cuentas, y que desde su lanzamiento alimentó especulaciones sobre una posible referencia a su relación pasada con Rauw Alejandro, aunque la artista no lo ha confirmado.