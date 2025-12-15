Rosalía estrena el videoclip de “La Perla”: apuntes contra el desengaño amoroso

Rosalía estrenó este lunes el videoclip de “La Perla”, una de las canciones más escuchadas de su nuevo álbum LUX. Se trata de una pieza visual potente y simbólica que acompaña una letra de desamor y ajuste de cuentas, y que desde su lanzamiento alimentó especulaciones sobre una posible referencia a su relación pasada con Rauw Alejandro, aunque la artista no lo ha confirmado.
El título de la canción juega con un doble sentido: por un lado, alude a algo que aparenta ser valioso pero termina siendo dañino; por otro, recupera la expresión coloquial “ser un perla”, asociada a conductas poco admirables. Ese cruce semántico atraviesa todo el relato audiovisual.
Rosalía sí ha señalado que la inspiración conceptual proviene de Santa Fabiola de Roma, una figura histórica del siglo IV que abandonó a un esposo abusivo y adúltero. Esa referencia resignifica el desamor desde una perspectiva de emancipación y fuerza personal.
Dirigido por Stillz, el videoclip muestra a Rosalía vestida como esgrimista, espada en mano, lista para enfrentar a un hombre al que define irónicamente como “medalla olímpica de oro al más cabrón”. La escena marca el tono del video: confrontación, ironía y afirmación de poder.
A lo largo de distintas secuencias, la cantante aparece conduciendo un deportivo por las calles de Los Ángeles, fumando, caminando sin rumbo fijo y, en otro registro, patinando sobre hielo con uniforme de hockey. También se la ve con un traje de adiestramiento canino, acompañada por dos perros, una imagen que refuerza el control, la disciplina y la inversión de roles.
Desde su lanzamiento, LUX fue recibido con elogios casi unánimes por la crítica internacional. Rolling Stone lo definió como “su propuesta más asombrosa hasta la fecha”, mientras que Pitchfork habló de “una obra sincera de pop clásico vanguardista que atraviesa géneros, romance y religión”. AP News, por su parte, sentenció: “Si existe una gracia salvadora vanguardista en el panorama pop, está aquí”.
Tras el impacto del álbum, Rosalía anunció su LUX TOUR 2026, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena. La gira recorrerá Europa, Norteamérica y Sudamérica, y llevará al escenario el universo sonoro del disco, grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason.
El álbum cuenta además con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat, junto al Cor Cambra del Palau de la Música Catalana.
Con LUX, Rosalía firmó el debut comercial más fuerte de su carrera: alcanzó el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify, logró su segundo debut global en lo más alto de la plataforma y marcó el mayor estreno en streaming de la historia para una artista femenina en español.