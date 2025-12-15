Secciones
De la celebración a la tragedia: el último video de los estudiantes antes del fatal accidente en Colombia

Al menos 17 adolescentes murieron y unos 20 resultaron heridos luego de que el micro en el que viajaban cayera a un precipicio.

Un video grabado en la costa colombiana se transformó en un testimonio tan doloroso como conmovedor. En las imágenes se ve a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño, de la ciudad de Bello, sonriendo, cantando y compartiendo los últimos momentos de un viaje de egresados que, sin saberlo, sería su despedida. Horas después, varios de ellos perderían la vida en uno de los accidentes viales más graves del año en Colombia.

La tragedia ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el micro en el que viajaban cerca de 40 estudiantes regresaba desde Tolú hacia Medellín. Según confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el vehículo “cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza”, en el nordeste del departamento.

Como consecuencia del siniestro, al menos 17 adolescentes murieron y más de 20 personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado delicado. El impacto dejó al micro completamente destruido, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios locales.

El video previo al accidente fue registrado en Coveñas, durante los últimos momentos del viaje. Allí se observa a los jóvenes celebrando el cierre de una etapa académica, entre risas, música y gestos de complicidad. Ese registro hoy recorre el mundo.

En paralelo, las autoridades avanzan con la investigación para determinar las causas del accidente. No se descartan fallas mecánicas ni problemas en las condiciones de la ruta, hipótesis que serán evaluadas a partir de los peritajes técnicos y los informes oficiales.

