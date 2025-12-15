De la celebración a la tragedia: el último video de los estudiantes antes del fatal accidente en Colombia

Un video grabado en la costa colombiana se transformó en un testimonio tan doloroso como conmovedor. En las imágenes se ve a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño, de la ciudad de Bello, sonriendo, cantando y compartiendo los últimos momentos de un viaje de egresados que, sin saberlo, sería su despedida. Horas después, varios de ellos perderían la vida en uno de los accidentes viales más graves del año en Colombia.