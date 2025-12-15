Secciones
¿Quién es Milagros Maylin y cuándo nacerá el hijo que espera con Rodríguez Larreta?

La actual esposa de Horacio Rodríguez Larreta se desempeñó tanto en la parte pública como privada y trabaja en políticas públicas y de urbanización.

Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron en noviembre del año pasado. Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron en noviembre del año pasado. Foto: Instagram/milagros_maylin
Hace 3 Hs

El año pasado, antes de que finalizara noviembre, un hotel de la zona norte de Buenos Aires fue escenario del segundo casamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de haber estado casado por 20 años con Bárbara Díez de Tejada Benítez, se divorció en 2020 y, luego de cuatro años, volvió a contraer matrimonio con Milagros Maylin. Hoy se confirmó que la pareja espera su primer hijo en común, el tercero del diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El periódico Infobae fue el primero en confirmar la noticia del embarazo. Según trascendió, fueron fuentes cercanas a la pareja las que terminaron de asegurar que esperan un varón. El embarazo estaría en su semana 12, por lo que el niño nacería a mediados de 2026. La noticia generó gran alegría en el entorno del matrimonio.

¿Quién es Milagros Maylin, la madre del futuro hijo de Larreta?

Maylin tiene 39 años, es oriunda de la ciudad de Buenos Aires y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral. También es magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School y tiene posgrados de la Universidad de San Andrés.

Luego de trabajar en una empresa de telecomunicaciones, pasó al sector público en 2016, cuando fue designada como directora general de Tecnología y Ciudad Amigable, bajo la órbita de la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad.

Su estadía en la administración porteña fue breve, ya que en diciembre de ese año desembarcó en la gestión de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Con las nuevas autoridades en la provincia, se hizo cargo del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

Trabajó también en el operativo DetectAR Barrios Vulnerables con vacunación antigripal; en centros de testeos y de vacunación y en la Secretaría de Bienestar Integral. Ejerce como periodista de forma ocasional. En la biografía de su cuenta de Instagram –@milagros_mayilin, donde tiene más de 108.000 seguidores–, sostiene dedicarse a las políticas públicas para personas mayores e integración social y urbana.

