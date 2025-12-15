¿Quién es Milagros Maylin y cuándo nacerá el hijo que espera con Rodríguez Larreta?

El año pasado, antes de que finalizara noviembre, un hotel de la zona norte de Buenos Aires fue escenario del segundo casamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de haber estado casado por 20 años con Bárbara Díez de Tejada Benítez, se divorció en 2020 y, luego de cuatro años, volvió a contraer matrimonio con Milagros Maylin. Hoy se confirmó que la pareja espera su primer hijo en común, el tercero del diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.