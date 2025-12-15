Secciones
Rafael Santos Borré quiere volver a River: la firme decisión de Marcelo Gallardo sobre su posible regreso

El delantero colombiano atraviesa un presente sin continuidad en Brasil y su nombre volvió a circular en Núñez, aunque desde el cuerpo técnico ya fijaron una postura clara.

NOSTALGIA. Rafael Santos Borré tuvo un exitoso primer ciclo en River y fue protagonista del equipo campeón de la Copa Libertadores 2018. NOSTALGIA. Rafael Santos Borré tuvo un exitoso primer ciclo en River y fue protagonista del equipo campeón de la Copa Libertadores 2018.
Hace 2 Hs

Mientras el plantel de River disfruta de las vacaciones, en Núñez el foco está puesto en lo que viene. Después de una temporada sin títulos, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a delinear el próximo mercado de pases con la consigna de minimizar errores y reforzar puestos clave. De esta manera, en las últimas horas volvió a aparecer un nombre que despierta recuerdos fuertes en los hinchas: Rafael Santos Borré.

El delantero colombiano, que dejó una huella imborrable durante su primer ciclo y fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores 2018, fue ofrecido a River pese a tener contrato vigente con Inter de Porto Alegre hasta 2028. Sin demasiado lugar en el equipo brasileño, el entorno del futbolista acercó su nombre a la dirigencia del club de Núñez con la intención de abrir la puerta a un posible regreso al fútbol argentino.

La respuesta, sin embargo, fue clara. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico decidieron descartar la posibilidad de sumar nuevamente a Borré en este mercado de pases. La determinación está ligada a una evaluación más amplia en la que los antecedentes de regresos de exjugadores en los últimos años no dejaron un saldo positivo y el DT no quiere repetir experiencias similares.

De esta manera, el atacante de 30 años no volverá a vestir el “Manto Sagrado” en el corto plazo y River continuará buscando otras alternativas para reforzar el frente de ataque de cara a la próxima temporada.

En cuanto a su presente, Santos Borré viene de disputar 47 partidos en la última temporada con Inter de Porto Alegre, con un registro de ocho goles y cuatro asistencias. En total, desde su llegada al club brasileño acumula 19 tantos en 76 presentaciones oficiales. Números que reflejan continuidad, pero lejos del impacto que supo tener en su etapa más recordada en Núñez.

Comentarios