Rafael Santos Borré quiere volver a River: la firme decisión de Marcelo Gallardo sobre su posible regreso

Mientras el plantel de River disfruta de las vacaciones, en Núñez el foco está puesto en lo que viene. Después de una temporada sin títulos, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a delinear el próximo mercado de pases con la consigna de minimizar errores y reforzar puestos clave. De esta manera, en las últimas horas volvió a aparecer un nombre que despierta recuerdos fuertes en los hinchas: Rafael Santos Borré.