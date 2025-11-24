¿Hipotecarte o alquilar? Todas las variables que influyen en la decisión más difícil del mercado inmobiliario

El regreso de los créditos hipotecarios UVA a mediados de 2024 reactivó el mercado inmobiliario con tasas competitivas (en torno al 5,5%). Sin embargo, desde comienzos de 2025 la tendencia se invirtió: los bancos comenzaron a elevar sus tasas nominales, y hoy algunas entidades ya superan el 15%, encareciendo el acceso a la vivienda propia.