¿Hipotecarte o alquilar? Todas las variables que influyen en la decisión más difícil del mercado inmobiliario

El regreso de los créditos hipotecarios UVA a mediados de 2024 reactivó el mercado inmobiliario con tasas competitivas (en torno al 5,5%). Sin embargo, desde comienzos de 2025 la tendencia se invirtió: los bancos comenzaron a elevar sus tasas nominales, y hoy algunas entidades ya superan el 15%, encareciendo el acceso a la vivienda propia.
El efecto directo de estas subas es una pregunta que cada vez más inquilinos se hacen:
¿conviene seguir alquilando o mudarse a una vivienda propia financiada con un crédito hipotecario?
Cuándo conviene dejar de alquilar y sacar un crédito hipotecario
Según especialistas, conviene dejar de pagar alquiler cuando la cuota inicial del crédito es igual o menor al alquiler actual, especialmente si:
la tasa de interés es competitiva,
hay estabilidad laboral,
y se cuenta con un capital inicial del 20% al 35%.
A diferencia del alquiler —un gasto sin retorno— la hipoteca construye patrimonio. Pero en los créditos UVA, donde las cuotas se actualizan por inflación, las tasas más altas pegan fuerte en el ingreso necesario para acceder.
Cómo impactan las subas de tasas en los créditos UVA
En los préstamos UVA, la cuota inicial no puede superar entre el 25% y el 30% del ingreso familiar, según el banco.
Por eso, cuando la tasa sube:
Sube la cuota inicial
Aumenta el ingreso mínimo requerido
Se reduce el universo de personas que califican
Esto obliga a muchos compradores a buscar unidades más pequeñas, barrios más económicos o, directamente, a posponer el sueño de la casa propia.
Crédito hipotecario vs. alquiler: ejemplo concreto en CABA
Para comparar escenarios, supongamos una pareja que busca un dos ambientes de 50 m² en Barracas, valuado en US$93.250 (unos $132 millones al dólar oficial de $1425).
→ Toman un crédito UVA por $100 millones y aportan un ahorro del 25%.
Escenario 1 – Tasa del 11% (promedio de los bancos privados)
Cuota inicial: $1.100.000
Ingreso mínimo requerido: $4.400.000
Ajuste mensual por inflación
Escenario 2 – Tasa del 6% (Banco Nación)
Cuota inicial: $800.000
Ingreso mínimo requerido: $3.200.000
Comparación con un alquiler equivalente
El alquiler promedio de un depto similar en Barracas es:
$637.503 mensuales (ajuste cada 3–4 meses según inflación)
Hoy, incluso en el mejor escenario bancario, la cuota hipotecaria sigue siendo más alta que el alquiler, lo que genera una brecha que desalienta la compra.
Entonces, ¿conviene comprar o alquilar en 2025?
La respuesta depende del perfil de cada familia, pero el mercado muestra una tendencia clara:
Las tasas altas empujan la cuota muy por encima del alquiler.
Se necesitan ingresos cada vez más altos para acceder.
El alquiler sigue siendo, en la mayoría de los casos, la opción más barata en el corto plazo.
Mientras las tasas continúen en alza, el acceso a la vivienda propia se alejará para un mayor porcentaje de la población, obligando a muchos a postergar la compra.