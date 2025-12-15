Falleció Eva Giberti, psicóloga y pionera en la defensa de los derechos contra la violencia

Este sábado, a sus 96 años, falleció Eva Giberti, referente de los derechos, la educación y la protección de las mujeres. Sus restos fueron velados el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Giberti se destacó por sus múltiples aportes en la psicología, los derechos de las mujeres y la asistencia social. Su legado continúa en programas que hoy siguen aplicándose en el país.