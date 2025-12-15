Falleció Eva Giberti, psicóloga y pionera en la defensa de los derechos contra la violencia

Este sábado, a sus 96 años, falleció Eva Giberti, referente de los derechos, la educación y la protección de las mujeres. Sus restos fueron velados el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Giberti se destacó por sus múltiples aportes en la psicología, los derechos de las mujeres y la asistencia social. Su legado continúa en programas que hoy siguen aplicándose en el país.
Giberti nació el 21 de mayo de 1929 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Fue una académica cuya vida estuvo atravesada por una participación activa en diferentes ámbitos de la sociedad, siempre relacionados a los derechos. Dedicó gran parte de su vida a la docencia e hizo aportes sobre los Estudios de Género.
Los aportes de Eva Giberti a diferentes campos académicos
En 1957, Eva Giberti fundó la primera Escuela para Padres de Argentina, un espacio pensado para el diálogo, la orientación psicológica y el cuestionamiento de la autoridad, enfocado en el respeto y la escucha para mejorar la relación familiar. Años más tarde abrió sedes en otras provincias. Su libro “Escuela para Padres” fue un éxito con la impresión de 30 ediciones.
Durante la dictadura de 1955 empezó a ejercer en la revista “Mundo Argentino”, donde publicó una denuncia contra las condiciones de maltrato en la colonia-hogar Ricardo Gutierrez. Pero recibió un reproche por parte del gobierno nacional por hacer “prensa amarilla”. Entonces, para dejar de recibir críticas, le ofrecieron un puesto como asistente social en el gobierno. “Ahí aprendí de golpe lo que es la miserabilidad, la corrupción”, declaró Giberti años después.
“Yo soy una mujer del siglo XX que fue un siglo terrible pero también el de las grandes luchas de mujeres. Nos movimos, avanzamos, fue fenomenal para la lucha de las mujeres”, dijo en un homenaje que se le hizo en la Universidad del Museo Social Argentino a sus 90 años.
Entre 1993 y 1999 fue consultora para Unicef Argentina. Participó también en el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires desde su fundación hasta 2006. Durante algunos años fue su vicepresidenta. Ocupó cargos docentes en la UBA y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Expuso en congresos nacionales e internacionales.
En 2006, creó el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en 2009 impulsó la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.