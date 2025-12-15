Secciones
SociedadActualidad

Falleció Eva Giberti, psicóloga y pionera en la defensa de los derechos contra la violencia

Por su contribución a la vida académica y de la asistencia social, Giberti fue reconocida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2003.

Eva Giberti fue reconocida por organismos nacionales e internacionales por su aporte a los derechos humanos y de género. Eva Giberti fue reconocida por organismos nacionales e internacionales por su aporte a los derechos humanos y de género. Foto: Tiempo Argentino
Hace 27 Min

Este sábado, a sus 96 años, falleció Eva Giberti, referente de los derechos, la educación y la protección de las mujeres. Sus restos fueron velados el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Giberti se destacó por sus múltiples aportes en la psicología, los derechos de las mujeres y la asistencia social. Su legado continúa en programas que hoy siguen aplicándose en el país.

Designan al nuevo subsecretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia

Designan al nuevo subsecretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia

Giberti nació el 21 de mayo de 1929 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Fue una académica cuya vida estuvo atravesada por una participación activa en diferentes ámbitos de la sociedad, siempre relacionados a los derechos. Dedicó gran parte de su vida a la docencia e hizo aportes sobre los Estudios de Género.

Los aportes de Eva Giberti a diferentes campos académicos

En 1957, Eva Giberti fundó la primera Escuela para Padres de Argentina, un espacio pensado para el diálogo, la orientación psicológica y el cuestionamiento de la autoridad, enfocado en el respeto y la escucha para mejorar la relación familiar. Años más tarde abrió sedes en otras provincias. Su libro “Escuela para Padres” fue un éxito con la impresión de 30 ediciones.

Durante la dictadura de 1955 empezó a ejercer en la revista “Mundo Argentino”, donde publicó una denuncia contra las condiciones de maltrato en la colonia-hogar Ricardo Gutierrez. Pero recibió un reproche por parte del gobierno nacional por hacer “prensa amarilla”. Entonces, para dejar de recibir críticas, le ofrecieron un puesto como asistente social en el gobierno. “Ahí aprendí de golpe lo que es la miserabilidad, la corrupción”, declaró Giberti años después.

“Yo soy una mujer del siglo XX que fue un siglo terrible pero también el de las grandes luchas de mujeres. Nos movimos, avanzamos, fue fenomenal para la lucha de las mujeres”, dijo en un homenaje que se le hizo en la Universidad del Museo Social Argentino a sus 90 años.

Entre 1993 y 1999 fue consultora para Unicef Argentina. Participó también en el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires desde su fundación hasta 2006. Durante algunos años fue su vicepresidenta. Ocupó cargos docentes en la UBA y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Expuso en congresos nacionales e internacionales.

En 2006, creó el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en 2009 impulsó la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.

Temas Universidad de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
1

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
3

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
4

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
5

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia
6

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Más Noticias
Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Comentarios