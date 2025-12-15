El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El frente de tormenta que se instaló anoche sobre la provincia provocará nuevas precipitaciones durante buena parte de la jornada y marcará el descenso temporal de la temperatura. Para hoy, el pronóstico del tiempo anuncia una máxima de apenas 23 °C, alrededor de 10 grados menos que los registrados durante el fin de semana.
La mañana del lunes comenzó con lluvias, cielo cubierto y una humedad del 98%. Los vientos fueron moderados desde el sector sudeste y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima fue de 19 °C.
Las lluvias, con diferentes intensidades, seguirán durante la mañana y el mediodía. El cielo continuará cubierto y la humedad se mantendrá cercana al 90%. La temperatura rondará los 20 °C y los vientos serán más suaves y desde el sudoeste.
Durante la siesta las precipitaciones cesarían y la temperatura llegaría a su máxima del día: 23 °C. La humedad y la nubosidad descenderían en horas de la siesta, hasta alcanzar el 70%.
Para la noche se anuncia cielo mayormente despejado, una temperatura de 19 °C y una humedad cercana al 90%. Los vientos serían suaves, desde el sector norte.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico del SMN sostiene que el martes el cielo estará despejado y que la temperatura mínima será de 16 °C, mientras que la máxima superaría los 30 °C.
Las condiciones del tiempo serían similares durante el miércoles, con una mínima de 16 °C, mucho sol y una máxima que rozaría los 33 °C.
El jueves habría un incremento de la nubosidad, mientras que la temperatura mínima sería de 17 °C y la máxima alcanzaría los 34 °C. El día más agobiante de la semana sería el viernes, con una máxima que podría llegar hasta los 37 °C.
A partir del martes el cielo se despejaría y volverían las temperaturas superiores a los 30 °C, que se sostendrían el resto de la semana, en la que no habría precipitaciones.