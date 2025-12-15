Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

La mínima fue de 19 °C. Las precipitaciones se extenderán hasta el mediodía. El pronóstico.

ALGO DE ALIVIO. La semana comenzará lluviosa y fresca, aunque terminaría el viernes con una máxima de 37 °C. ALGO DE ALIVIO. La semana comenzará lluviosa y fresca, aunque terminaría el viernes con una máxima de 37 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El frente de tormenta que se instaló anoche sobre la provincia provocará nuevas precipitaciones durante buena parte de la jornada y marcará el descenso temporal de la temperatura. Para hoy, el pronóstico del tiempo anuncia una máxima de apenas 23 °C, alrededor de 10 grados menos que los registrados durante el fin de semana.

La mañana del lunes comenzó con lluvias, cielo cubierto y una humedad del 98%. Los vientos fueron moderados desde el sector sudeste y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima fue de 19 °C. 

Las lluvias, con diferentes intensidades, seguirán durante la mañana y el mediodía. El cielo continuará cubierto y la humedad se mantendrá cercana al 90%. La temperatura rondará los 20 °C y los vientos serán más suaves y desde el sudoeste. 

Durante la siesta las precipitaciones cesarían y la temperatura llegaría a su máxima del día: 23 °C. La humedad y la nubosidad descenderían en horas de la siesta, hasta alcanzar el 70%.

Para la noche se anuncia cielo mayormente despejado, una temperatura de 19 °C y una humedad cercana al 90%. Los vientos serían suaves, desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico del SMN sostiene que el martes el cielo estará despejado y que la temperatura mínima será de 16 °C, mientras que la máxima superaría los 30 °C. 

Las condiciones del tiempo serían similares durante el miércoles, con una mínima de 16 °C, mucho sol y una máxima que rozaría los 33 °C. 

El jueves habría un incremento de la nubosidad, mientras que la temperatura mínima sería de 17 °C y la máxima alcanzaría los 34 °C. El día más agobiante de la semana sería el viernes, con una máxima que podría llegar hasta los 37 °C. 

A partir del martes el cielo se despejaría y volverían las temperaturas superiores a los 30 °C, que se sostendrían el resto de la semana, en la que no habría precipitaciones. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
1

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
3

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
4

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
5

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia
6

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Más Noticias
Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Urbanismo: pensaron un Tucumán con más calidad de vida e integrado

Urbanismo: pensaron un Tucumán con más calidad de vida e integrado

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Qué se sabe del ataque en la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en la playa más famosa de Australia

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Comentarios