Prisión preventiva por un violento robo en una vivienda de Delfín Gallo

Durante la audiencia, D’Andrea, de la Fiscalía de Robos y Hurtos III, destacó la gravedad del episodio, el nivel de intimidación ejercido sobre la víctima y la actuación conjunta de los involucrados. Por eso, solicitó la imposición de una medida cautelar. Tras evaluar los planteos, la jueza resolvió hacer lugar parcialmente al requerimiento fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado por 13 días, mientras continúan las medidas investigativas.