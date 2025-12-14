Secciones
Prisión preventiva por un violento robo en una vivienda de Delfín Gallo

La Justicia ordenó la detención por 13 días de un hombre acusado de participar en un robo ocurrido el 11 de diciembre. Buscan a un segundo partícipe.

Hace 2 Hs

Este domingo 14 de diciembre se concretó la audiencia de formulación de cargos por un hecho de robo ocurrido en la localidad de Delfín Gallo, tras la cual un hombre quedó detenido con prisión preventiva por el término de 13 días. 

La medida fue dispuesta por la magistrada interviniente, luego de analizar el pedido realizado por el auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea, quien había solicitado una medida de coerción por 15 días.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho se produjo el pasado 11 de diciembre, alrededor de las 11, en una vivienda ubicada en el barrio Mariano Moreno. El imputado habría actuado junto con otra personas, que aún no fue identificada, con quien ingresó a la propiedad.

Una vez dentro del inmueble, los autores interceptaron a la ocupante, le apuntaron con un arma de fuego directamente y la amenazaron para impedir cualquier tipo de resistencia. En ese contexto de violencia, lograron sustraer diversos bienes, entre ellos teléfonos celulares, electrodomésticos, elementos de cocina, mercaderías y objetos de uso personal. Luego se dieron a la fuga.

Durante la audiencia, D’Andrea, de la Fiscalía de Robos y Hurtos III, destacó la gravedad del episodio, el nivel de intimidación ejercido sobre la víctima y la actuación conjunta de los involucrados. Por eso, solicitó la imposición de una medida cautelar. Tras evaluar los planteos, la jueza resolvió hacer lugar parcialmente al requerimiento fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado por 13 días, mientras continúan las medidas investigativas.

La investigación sigue en curso con el objetivo de identificar al segundo partícipe del hecho y avanzar en la producción de las pruebas.

