Agenda de TV del domingo: juegan Inter, Real Madrid, Bayern Múnich y Tottenham

Desde las 15, Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia se enfrentarán en Morón por un ligar en el Final Four.

SIN MARGEN. Real Madrid viene de caer en Champions y en LaLiga cede terreno ante Barcelona. SIN MARGEN. Real Madrid viene de caer en Champions y en LaLiga cede terreno ante Barcelona. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 2 Hs

Serie A de Italia

8.30: Milan-Sassuolo (ESPN)

11: Fiorentina-Hellas Verona (Disney+)

11: Udinese-Napoli (ESPN 4)

14: Genoa-Inter (Disney+)

16.30: Bologna-Juventus (Disney+)

Liga de España

10: Sevilla-Oviedo (ESPN 2)

12: Celta-Athletic Bilbao (ESPN 2)

17: Alavés-Real Madrid (ESPN)

Eredivisie de Países Bajos

10.30: Ajax-Feyenoord (ESPN 3)

Premier League

11: Nottingham Forest-Tottenham Hotspur (ESPN)

11: Crystal Palace-Manchester City (Disney+)

11: Sunderland-Newcastle (Disney+)

11: West Ham-Aston Villa (Disney+)

13.30: Brentford-Leeds (ESPN)

Ligue 1 de Francia

11: Lyon-Le Havre (Disney+)

13: Auxerre-Lille (Disney+)

13: Estrasburgo-Lorient (Disney+)

13: Lens-Niza (Disney+)

16.30: Olympique Marseille-Mónaco (Disney+)

Bundesliga de Alemania

11.30: Freiburg-Borussia Dortmund (Disney+)

13.30: Bayern Múnich-Mainz 05 (ESPN 3)

15.30: Werder Bremen-Stuttgart (Disney+)

Copa ACLAV

15: Monteros Vóley-Tucumán (Fox Sports)

18: River Plate-UPCN San Juan (Fox Sports)

21: San Lorenzo-Boca Juniors (Fox Sports)

NFL (Fútbol Americano)

15: New England Patriots-Buffalo Bills (ESPN)

15: Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens (ESPN 2)

18: Los Angeles Rams-Detroit Lions (ESPN)

18: Denver Broncos-Green Bay Packers (ESPN 3)

18: Dallas Cowboys-Minnesota Vikings (ESPN 2)

Primera B Metropolitana

Final - Ida

17: Acassuso-Armenio (TyC Sports)

Messi Cup

18: River Plate-Atlético de Madrid (ESPN 2)

Copa de Brasil

Semifinal

18: Corinthians-Cruzeiro (DSports)

20.30: Fluminense-Vasco da Gama (DSports)

Basketball Champions League Americas

21: Flamengo-Obras (DSports 2)

