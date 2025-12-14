Agenda de TV del domingo: juegan Inter, Real Madrid, Bayern Múnich y Tottenham

Serie A de Italia
8.30: Milan-Sassuolo (ESPN)
11: Fiorentina-Hellas Verona (Disney+)
11: Udinese-Napoli (ESPN 4)
14: Genoa-Inter (Disney+)
16.30: Bologna-Juventus (Disney+)
Liga de España
10: Sevilla-Oviedo (ESPN 2)
12: Celta-Athletic Bilbao (ESPN 2)
17: Alavés-Real Madrid (ESPN)
Eredivisie de Países Bajos
10.30: Ajax-Feyenoord (ESPN 3)
Premier League
11: Nottingham Forest-Tottenham Hotspur (ESPN)
11: Crystal Palace-Manchester City (Disney+)
11: Sunderland-Newcastle (Disney+)
11: West Ham-Aston Villa (Disney+)
13.30: Brentford-Leeds (ESPN)
Ligue 1 de Francia
11: Lyon-Le Havre (Disney+)
13: Auxerre-Lille (Disney+)
13: Estrasburgo-Lorient (Disney+)
13: Lens-Niza (Disney+)
16.30: Olympique Marseille-Mónaco (Disney+)
Bundesliga de Alemania
11.30: Freiburg-Borussia Dortmund (Disney+)
13.30: Bayern Múnich-Mainz 05 (ESPN 3)
15.30: Werder Bremen-Stuttgart (Disney+)
Copa ACLAV
15: Monteros Vóley-Tucumán (Fox Sports)
18: River Plate-UPCN San Juan (Fox Sports)
21: San Lorenzo-Boca Juniors (Fox Sports)
NFL (Fútbol Americano)
15: New England Patriots-Buffalo Bills (ESPN)
15: Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens (ESPN 2)
18: Los Angeles Rams-Detroit Lions (ESPN)
18: Denver Broncos-Green Bay Packers (ESPN 3)
18: Dallas Cowboys-Minnesota Vikings (ESPN 2)
Primera B Metropolitana
Final - Ida
17: Acassuso-Armenio (TyC Sports)
Messi Cup
18: River Plate-Atlético de Madrid (ESPN 2)
Copa de Brasil
Semifinal
18: Corinthians-Cruzeiro (DSports)
20.30: Fluminense-Vasco da Gama (DSports)
Basketball Champions League Americas
21: Flamengo-Obras (DSports 2)