La templanza, el corazón y las agallas de Estudiantes marcaron la diferencia ante Racing en la final del Clausura 2025

Sosa, que había ingresado desde el banco de suplentes, sabía que su momento iba a llegar. Esta vez fue a través de un tiro libre desde el sector derecho: había que colocar la pelota en una zona peligrosa, permitir que cualquiera pudiera conectarla. No importaban los modos; había que sumar. Y Carrillo, fiel a su olfato goleador, fue quien superó a sus rivales y logró cabecear la pelota. Fue el valiente, el dueño de las agallas, el que clavó la lanza en el instante justo para empezar a derrumbar la fortaleza académica. El gol estiró el partido al alargue. Treinta minutos más de tensión pura.