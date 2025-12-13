¿Cuánto dinero recibirá Estudiantes por ser campeón del Torneo Clausura 2025?

Estudiantes cerró la temporada con una vuelta olímpica que suma prestigio, historia y un nuevo título a sus vitrinas. Sin embargo, detrás de la consagración en el Torneo Clausura 2025 aparece un dato que vuelve a encender el debate sobre el fútbol argentino ya que el premio económico para el campeón está lejos de los estándares internacionales.
Por levantar el trofeo, el "Pincha" recibirá un premio fijo de 500.000 dólares, monto que la Conmebol distribuye de manera uniforme entre las federaciones sudamericanas para este tipo de competencias. A ese ingreso se le agrega el 70% de la recaudación de la final, una vez descontados los gastos de organización.
Para el partido decisivo se pusieron a la venta 33.500 entradas, con una distribución de 13.500 localidades para Estudiantes y 20.000 para Racing, y valores que oscilaron entre $50.000 y $150.000. Con esos números, el ingreso total estimado para el campeón ronda los $2.300 millones, lo que equivale aproximadamente a U$S 1,6 millones. La cifra es similar a la que había percibido Platense como ganador del Torneo Apertura.
Al ampliar la mirada, la diferencia resulta evidente. En Sudamérica, el campeón del Brasileirao recibe cerca de 10 millones de dólares, mientras que en Uruguay y Bolivia el premio ronda el millón. Perú paga alrededor de 650.000 dólares y Chile, unos 600.000. Incluso el campeón de la Serie B de Brasil superó el premio fijo del torneo argentino.
La brecha se vuelve todavía más marcada si se compara con Europa. El último campeón de la Serie A italiana superó los 38 millones de dólares, mientras que en España y en la Premier League los ingresos por consagrarse se miden en decenas de millones más. La diferencia es estructural: mercados más grandes, derechos televisivos globales y acuerdos comerciales de otra escala.
El verdadero impacto: la Libertadores
En ese contexto, el mayor alivio económico para Estudiantes llega por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Solo por disputar la fase de grupos, el club tendrá asegurado un ingreso base cercano a los 3 millones de dólares, una cifra clave para la planificación deportiva y financiera.
La temporada todavía le ofrecerá otra final al "Pincha". El Trofeo de Campeones, que se disputará el 20 de diciembre ante Platense en San Nicolás, será una nueva oportunidad de competir por un título.