¿Cuánto dinero recibirá Estudiantes por ser campeón del Torneo Clausura 2025?

Para el partido decisivo se pusieron a la venta 33.500 entradas, con una distribución de 13.500 localidades para Estudiantes y 20.000 para Racing, y valores que oscilaron entre $50.000 y $150.000. Con esos números, el ingreso total estimado para el campeón ronda los $2.300 millones, lo que equivale aproximadamente a U$S 1,6 millones. La cifra es similar a la que había percibido Platense como ganador del Torneo Apertura.