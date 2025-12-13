Secciones
DeportesFútbol

¿Cuánto dinero recibirá Estudiantes por ser campeón del Torneo Clausura 2025?

La consagración en Santiago del Estero le asegura al "Pincha" un premio económico limitado en comparación con otras ligas de la región, aunque el mayor impacto llegará por la clasificación directa a la Copa Libertadores.

CAMPEÓN. Estudiantes celebró el título del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero, una consagración que suma prestigio deportivo y le asegura la clasificación a la próxima Copa Libertadores. CAMPEÓN. Estudiantes celebró el título del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero, una consagración que suma prestigio deportivo y le asegura la clasificación a la próxima Copa Libertadores. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
13 Diciembre 2025

Estudiantes cerró la temporada con una vuelta olímpica que suma prestigio, historia y un nuevo título a sus vitrinas. Sin embargo, detrás de la consagración en el Torneo Clausura 2025 aparece un dato que vuelve a encender el debate sobre el fútbol argentino ya que el premio económico para el campeón está lejos de los estándares internacionales.

Por levantar el trofeo, el "Pincha" recibirá un premio fijo de 500.000 dólares, monto que la Conmebol distribuye de manera uniforme entre las federaciones sudamericanas para este tipo de competencias. A ese ingreso se le agrega el 70% de la recaudación de la final, una vez descontados los gastos de organización.

Para el partido decisivo se pusieron a la venta 33.500 entradas, con una distribución de 13.500 localidades para Estudiantes y 20.000 para Racing, y valores que oscilaron entre $50.000 y $150.000. Con esos números, el ingreso total estimado para el campeón ronda los $2.300 millones, lo que equivale aproximadamente a U$S 1,6 millones. La cifra es similar a la que había percibido Platense como ganador del Torneo Apertura.

Al ampliar la mirada, la diferencia resulta evidente. En Sudamérica, el campeón del Brasileirao recibe cerca de 10 millones de dólares, mientras que en Uruguay y Bolivia el premio ronda el millón. Perú paga alrededor de 650.000 dólares y Chile, unos 600.000. Incluso el campeón de la Serie B de Brasil superó el premio fijo del torneo argentino.

La brecha se vuelve todavía más marcada si se compara con Europa. El último campeón de la Serie A italiana superó los 38 millones de dólares, mientras que en España y en la Premier League los ingresos por consagrarse se miden en decenas de millones más. La diferencia es estructural: mercados más grandes, derechos televisivos globales y acuerdos comerciales de otra escala.

El verdadero impacto: la Libertadores

En ese contexto, el mayor alivio económico para Estudiantes llega por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Solo por disputar la fase de grupos, el club tendrá asegurado un ingreso base cercano a los 3 millones de dólares, una cifra clave para la planificación deportiva y financiera.

La temporada todavía le ofrecerá otra final al "Pincha". El Trofeo de Campeones, que se disputará el 20 de diciembre ante Platense en San Nicolás, será una nueva oportunidad de competir por un título.

Temas Santiago del EsteroRacing ClubClub Estudiantes de La PlataLa PlataAsociación del Fútbol ArgentinoJuan Sebastián VerónGuido CarrilloEduardo Domínguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo
2

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud
3

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026
4

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025
5

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales
6

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Más Noticias
“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Comentarios