Cartas de lectores I: Premio Nobel
Hace 3 Hs

Me parece una falta de respeto hacia la paz que la Sra Machado haya recibido dicha distinción. Es un premio que dejó de tener sentido ya porque está politizado, desde hace muchos años que personas que no merecen este premio sean premiados. Machado afirmó que ante la situación de tiranía en Venezuela prefiere una invasión extranjera o una guerra a que siga el Sr. Maduro. Es lamentable que diga una cosa así, sabiendo lo que es una guerra, donde un continente va a quedar pegado aunque no quiera y ojalá no se produzca un hecho de semejante descalabro. Siempre dije que lo que toca la política destruye, como hizo con el fútbol, con el cine, y con tantas cosas más donde estos personajes aprovechan para hacer demagogia tirando mugre entre ellos. El ex Presidente Santos también recibió el premio de la paz; sin embargo Colombia se vio sumida en la violencia y jamás logró la tan ansiada paz que prometió con la guerrilla en el año 2016. Por si me olvidada, el Sr. Trump también tiene un premio de la Paz por la FIFA, entregado por el Sr Infantino. La paz no se negocia con ninguna ideología. Santo Tomás dijo que la Paz es un apetito sensible y racional de que el hombre alcanza la posesión del bien verdadero. Buscar Guerra o bien verdadero. ¿Sabe Corina Machado esto? No creo. Traigo a la memoria cuando la Madre Teresa lo recibió en 1979 o cuando Nelson Mandela lo recibió en 1993. Dos personas que lucharon por un mundo mejor y contra las injusticias que ellos mismos vivieron. ¿Diferencia, no?

Fernando

Esteban Saade fernandosaade77@gmail.com

