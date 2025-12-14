Libros recomendados: parte III

Arderá el viento es una novela anónima, pasada en limpio por un autor “oidor” que no interrumpe el desarrollo de la obra. Y así, el Hotel Habsburgo, escenario de su ficción, es habitado por un noble enamorado de una tela siempre en blanco que no logra pintar desde su altillo, por su mujer Moni que practica todo tipo de sexo con hombres y mujeres y niños, solo para llevarlo a su novela fabulosa y extrema. Y hay un vocero del pueblo que publica las tragedias de esa Villa que de refugio original de los nazis se ha convertido en un hábitat de burgueses venidos a más y de encumbrados venidos a menos. Y que si publica la verdad pierde el aporte del intendente que, a su vez, logra obtenerlo a cambio de favores non santos con los diversos políticos de turno.