Los libros del año: parte IV

Alberto Lederman nos cuenta, quién es, qué es lo que hizo durante casi 50 años de consultoría con líderes y, quizás lo más impactante, qué es lo que tienen estos en la cabeza. El autor dice que “no cualquiera se interesa por el poder”: quien lo hace, procede a partir de un trauma, como estrategia defensiva, para cuidarse de su vulnerabilidad emocional. ¿Qué es el poder entonces? No más que “una droga que aplaca angustias muy intensas”. ¿Qué son los políticos?: “seres débiles” que “se mueven en una zona árida”, personas que “están dañadas” que buscan “resolver conflictos emocionales que tienen” y que hacen “una especie de comunidad cerrada en la que se hablan a ellos mismos y les cuesta muchísimo escuchar a otros”.