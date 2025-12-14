Secciones
LA GACETA Literaria

Los libros del año: parte IV
Hace 4 Hs

Historias en las que la existencia golpea fuerte

Formas para quebrar el orden racional

CUENTOS

EL BUEN MAL

SAMANTA SCHWEBLIN

(Random House - Buenos Aires)

El buen mal, cuentos que parten de la realidad de las historias han realizado un giro literario donde “lo raro” al decir de Silvina Ocampo en el epígrafe de su libro, produce desestabilización en la creencia de la realidad.

Las maneras en cómo se constituye este cosmos, entre tensión y belleza estética, está  detrás de cada personaje y de cada situación vivida. Los extremos a los que llega la fragilidad humana y la sensibilidad cuando son atravesadas por la inseguridad y la incertidumbre son devastadoras, no solo quiebran la calma sino que surge la agonía de los sujetos.

El universo que se narra va tejiendo sucesos de extrañeza, entre el desorden emocional de algunos personajes y la realidad que se va desacomodando por situaciones externas o bien íntimas que no pueden modificar ni doblegar.

La existencia golpea fuerte en estos extensos relatos que no se unen por la forma sino por la aflicción o el abatimiento que padecen.

© LA GACETA

LILIANA MASSARA

El último libro de Beatriz Sarlo

Una vida dedicada a pensar

MEMORIAS

NO ENTENDER

BEATRIZ SARLO

(Siglo XXI - Buenos Aires)

No entender es y no un libro de recuerdos, se mueve entre la afirmación y la negación en la posibilidad de conocimiento del arte y el pensamiento. Una de las certezas de la autora es haber cumplido el destino de “intelectual” que le predijo la familia. Una intelectual crítica, en el sentido de Said, que se dedicó a leer la realidad desde una mirada autónoma cuya vida transcurre entre la política y la literatura. Reclama para sí “la intemperie de la independencia”.

“No entender nos coloca frente a lo desconocido ofreciendo la oportunidad de ampliar lo que vivimos y pensamos. Es una de las características de la modernidad que es un pasaje del no entender al entender…Todo mi movimiento intelectual o mental, o como quieras llamarlo, partió de la idea de no entender. A veces logré entender y otras veces no, quizá logré entender muy pocas veces”, dice Sarlo.

© LA GACETA

CARMEN PERILLI

La vida después de un ACV

Torbellino de dolores, angustias y pensamientos

CRÓNICA

LA MERMA

MARÍA MORENO

(Random House - Buenos Aires)

Tras el ACV que sufrió en julio de 2021 sobrevino un larguísimo y tortuoso proceso de recuperación en el que ella misma se convirtió en territorio de disputa. Disputa entre sus pensamientos, sus sueños, las dolorosas sesiones de kinesiología, la frustración de sentirse traicionada por su cuerpo, las pequeñas humillaciones fisiológicas, los terrores y las fantásticas elucubraciones con las que imaginó ponerle fin a todo de una vez por todas. Sobre todo eso trata La merma.

El libro es un tour de force por un sufrimiento real e inapelable; un torbellino de dudas existenciales, experiencias oníricas, ideas extremas y claroscuros anímicos. Moreno expone, con la misma honestidad con la que desnuda su cuerpo maltrecho, retazos de su historia, de sus lecturas y de su gente. Ha quedado mermada, pero no detenida, y lo demuestra el ojo clínico de la cronista que todo lo registra, lo tamiza y lo escribe.

© LA GACETA

GUILLERMO MONTI

Novela póstuma de Abel Posse

El cierre de su ciclo del descubrimiento de América

NOVELA

LOS HERALDOS NEGROS

ABEL POSSE

(Verbum - Madrid)

Los heraldos negros, como las tres primeras novelas del ciclo, propician un sacudón al género de la novela histórica tradicional, mutando por completo a este subgénero de la novela. Así, este autor arroja por la borda a la novela neorrealista con su minuciosa y detallada recreación de épocas pretéritas. De ahí que las novelas históricas de Abel Posse se distingan por su desmesurado cometido de querer contarlo todo: los orígenes de la identidad americana, el encontronazo de cosmovisiones de los mundos americanos y europeos, politeísmos originarios y monoteísmo judeocristiano, el catolicismo imperial, el auge y ocaso de la modernidad occidental, las heridas del colonialismo, y el viaje como odisea exterior e interior.  

En todas sus novelas hay tanto una experimentación de la arquitectura de la novela, como de su prosa. Para Posse, el gran reto que se proponía en su literatura era lograr la tonalidad estilística justa para lo que quería narrar. En Los heraldos negros alcanza esta meta de manera ejemplar, al fundir su estilo animadamente desbordante con destellos barrocos, con el de una sobria intimidad poética en los tramos meditativos de la novela.

© LA GACETA

ROBERTO H. ESPOSTO

Variaciones de Santiago Kovadloff

Heterónimos de un solo autor

POESÍA

VEINTICUATRO VARIACIONES PARA UNA SOLA VOZ

SANTIAGO KOVADLOFF

(Vinciguerra - Buenos Aires)

Estas “Veinticuatro variaciones para una sola voz” son otras tantas variaciones del propio autor en las más diversas ramas de su quehacer: como poeta, filósofo, profesor, traductor y actor, como animador de verdaderos encuentros entre la voz dicha y la voz cantada. A la manera de Pessoa, a quien tradujo tan fielmente, sus múltiples creaciones son todos heterónimos de un solo autor que es él mismo, el señor de la palabra.

Santiago tiene maneras perfectamente singulares de decir “lo otro”, como señaló Rafael Felipe Oteriño respecto de la esencia poética.

Sus poemas dan cuenta de una alquimia capaz de transfigurar un objeto en un sujeto verbal, en “una continuidad de la poesía” (Oteriño). Así, en “Grúa”: Al fondo, a lo lejos, mientras se va el día / buscan el cielo las antenas de la grúa, / plegaria absurda de un enorme insecto erguido.

Se trata de un espléndido poemario, que merece nuestra celebración y agradecimiento.

© LA GACETA

FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO

El poder según el gran analista de los líderes argentinos

El trauma como catalizador

ENSAYO

BIOGRAFÍA DEL PODER

ALBERTO LEDERMAN

(Sudamericana - Buenos Aires)

Alberto Lederman nos cuenta, quién es, qué es lo que hizo durante casi 50 años de consultoría con líderes y, quizás lo más impactante, qué es lo que tienen estos en la cabeza. El autor dice que “no cualquiera se interesa por el poder”: quien lo hace, procede a partir de un trauma, como estrategia defensiva, para cuidarse de su vulnerabilidad emocional. ¿Qué es el poder entonces? No más que “una droga que aplaca angustias muy intensas”. ¿Qué son los políticos?: “seres débiles” que “se mueven en una zona árida”, personas que “están dañadas” que buscan “resolver conflictos emocionales que tienen” y que hacen “una especie de comunidad cerrada en la que se hablan a ellos mismos y les cuesta muchísimo escuchar a otros”.

El libro se lee de un tirón porque, como una montaña rusa, acelera en sus análisis, al pasar las páginas se encuentran frases que son estiletazos a las élites, a los líderes, al país, a todos. Lederman no deja títere con cabeza.

© LA GACETA

AGUSTÍN EUGENIO ACUÑA

La cultura puesta al servicio de la aniquilación

Historia del régimen nazi desde una perspectiva original

HISTORIA

LA CULTURA EN LA ALEMANIA NAZI

MICHAEL H. KATER

(Siglo XXI - Buenos Aires)

En sus 450 páginas se despliega un estudio histórico sobre la cultura durante el Tercer Reich. Pero la obra trasciende ese cometido y se convierte en una nueva historia de ese régimen totalitario genocida entre 1933 y 1945, desde la perspectiva de la cultura, de sus protagonistas y de sus detractores.

Para instaurar esta “cultura nazi”, plantea Kater, el Tercer Reich decidió aniquilar las fórmulas culturales que le precedieron. Se ensañaron, particularmente, con las producciones artísticas e intelectuales del modernismo.

El 30 de marzo de 1945, en una de las últimas anotaciones de su diario, Goebbels escribió: “Estoy muy disconforme con su actitud político. (…) Al fin y al cabo, son artistas, lo que equivale a indiferentes a los asuntos públicos, para no decir sin entereza”. Era la confesión de que la propaganda ya no servía para manipular al pueblo. Y de que la cultura, en el totalitarismo, está condenada de antemano.

© LA GACETA

ALVARO JOSÉ AURANE

La identidad como camino a construir

Posibilidad de atravesar un abismo

NOVELA

HIJA BIOGRÁFICA

ROMINA PAULA

(Entropía - Buenos Aires)

Una novela que, desde el mismo título, juega con ese borde donde la identidad deja de ser un destino para transformarse en un camino a construir. Es el que transita Leo, la hija adoptiva de Leticia, una verdadera narradora oral que, a puro estilo indirecto, largas oraciones paratácticas y un léxico por momentos anacrónico, reproduce el discurso materno y logra ese tono provinciano que convierte a la sierra cordobesa, el lugar donde viven, en un personaje central y en territorio literario.

Esta pequeña protagonista, dueña de una mirada extrañada y por momentos, extranjera, explora y experimenta el mundo, mientras arma la biografía de una madre que parece haber tenido muchas vidas y a la que está amorosamente unida, en un mundo matriarcal que fueron construyendo donde la tierra, como madre nutricia, sintoniza con todas las mujeres que pueblan la novela: abuelas, madres, hijas, tías, exnovias, amigas y donde la crecida de un río y la llegada de la menstruación forman parte de un mismo cosmos.

© LA GACETA

MARÍA EUGENIA VILLALONGA

Gran guía para leer a los rusos

Mapa literario diseñado por un cartógrafo exquisito

COMPILACIÓN

POR QUÉ ME GUSTAN TANTO A LOS RUSOS

JUAN FORN

(Emecé - Buenos Aires)

Después de los cuatro tomos de Los viernes que publicara Emecé, vino lo que el mismo Forn se encargara de seleccionar y reducir al tomo que corrigió poco antes de partir y terminó por titular Yo recordaré por ustedes (claro que suena a presagio, a despedida), donde establecía una historia cultural informal del Siglo XX: África, después Oriente, en dirección de Japón a Rusia y de ahí a la Europa del Este, de ahí a Europa central y de ahí Estados Unidos, para bajar por Latinoamérica hasta llegar a Argentina y finalizar con las columnas autobiográficas.

Así que acá están, en Por qué quiero tanto a los rusos: Anna Ajmátova y Osip Mandelstam, Danilo Kis y Tatiana Tolstaya, Bajtín y Maiakovski, Vasili Grossman y Lunacharski, Serguéi Eisenstein y Joseph Brodsky, muchos de ellos desconocidos hasta que él nos los presentó..

© LA GACETA

HERNÁN CARBONEL

Memoria y ausencias en el libro del escritor tucumano

Historia atravesada por amor, destrucción y desencuentros

NOVELA

EL VIENTO DE ANTES

ADOLFO COLOMBRES

(Ciccus - Buenos Aires)

En ocasiones, los fantasmas del pasado son más reales que las presencias de los vivos. Se podría afirmar que esta idea de Adolfo Colombres recorre cada línea de El viento de antes. Colombres construye nuevamente una geografía imaginaria que se nutre de imágenes del Noroeste y de Cuyo. Los lugares y paisajes no son meros escenarios, por lo que, Valle Viejo, Rumi Punco y Ramayoc aparecen, cambian y se esfuman en la niebla de la mirada de Celedonio y Anastasia. En la historia de estos protagonistas atravesados por el amor, la destrucción y los desencuentros, se nos revelarán las siluetas del pasado y del porvenir.

La guerra es el “monstruo cruel que cosechaba cadáveres” y que, como un “pernicioso viento”, agita lo real, remueve las cosas y castiga a los personajes.

© LA GACETA

MÁXIMO HERNÁN MENA

