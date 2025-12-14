Los libros del año: parte IV

Historias en las que la existencia golpea fuerte
Formas para quebrar el orden racional
CUENTOS
EL BUEN MAL
SAMANTA SCHWEBLIN
(Random House - Buenos Aires)
El buen mal, cuentos que parten de la realidad de las historias han realizado un giro literario donde “lo raro” al decir de Silvina Ocampo en el epígrafe de su libro, produce desestabilización en la creencia de la realidad.
Las maneras en cómo se constituye este cosmos, entre tensión y belleza estética, está detrás de cada personaje y de cada situación vivida. Los extremos a los que llega la fragilidad humana y la sensibilidad cuando son atravesadas por la inseguridad y la incertidumbre son devastadoras, no solo quiebran la calma sino que surge la agonía de los sujetos.
El universo que se narra va tejiendo sucesos de extrañeza, entre el desorden emocional de algunos personajes y la realidad que se va desacomodando por situaciones externas o bien íntimas que no pueden modificar ni doblegar.
La existencia golpea fuerte en estos extensos relatos que no se unen por la forma sino por la aflicción o el abatimiento que padecen.
© LA GACETA
LILIANA MASSARA
El último libro de Beatriz Sarlo
Una vida dedicada a pensar
MEMORIAS
NO ENTENDER
BEATRIZ SARLO
(Siglo XXI - Buenos Aires)
No entender es y no un libro de recuerdos, se mueve entre la afirmación y la negación en la posibilidad de conocimiento del arte y el pensamiento. Una de las certezas de la autora es haber cumplido el destino de “intelectual” que le predijo la familia. Una intelectual crítica, en el sentido de Said, que se dedicó a leer la realidad desde una mirada autónoma cuya vida transcurre entre la política y la literatura. Reclama para sí “la intemperie de la independencia”.
“No entender nos coloca frente a lo desconocido ofreciendo la oportunidad de ampliar lo que vivimos y pensamos. Es una de las características de la modernidad que es un pasaje del no entender al entender…Todo mi movimiento intelectual o mental, o como quieras llamarlo, partió de la idea de no entender. A veces logré entender y otras veces no, quizá logré entender muy pocas veces”, dice Sarlo.
© LA GACETA
CARMEN PERILLI
La vida después de un ACV
Torbellino de dolores, angustias y pensamientos
CRÓNICA
LA MERMA
MARÍA MORENO
(Random House - Buenos Aires)
Tras el ACV que sufrió en julio de 2021 sobrevino un larguísimo y tortuoso proceso de recuperación en el que ella misma se convirtió en territorio de disputa. Disputa entre sus pensamientos, sus sueños, las dolorosas sesiones de kinesiología, la frustración de sentirse traicionada por su cuerpo, las pequeñas humillaciones fisiológicas, los terrores y las fantásticas elucubraciones con las que imaginó ponerle fin a todo de una vez por todas. Sobre todo eso trata La merma.
El libro es un tour de force por un sufrimiento real e inapelable; un torbellino de dudas existenciales, experiencias oníricas, ideas extremas y claroscuros anímicos. Moreno expone, con la misma honestidad con la que desnuda su cuerpo maltrecho, retazos de su historia, de sus lecturas y de su gente. Ha quedado mermada, pero no detenida, y lo demuestra el ojo clínico de la cronista que todo lo registra, lo tamiza y lo escribe.
© LA GACETA
GUILLERMO MONTI
Novela póstuma de Abel Posse
El cierre de su ciclo del descubrimiento de América
NOVELA
LOS HERALDOS NEGROS
ABEL POSSE
(Verbum - Madrid)
Los heraldos negros, como las tres primeras novelas del ciclo, propician un sacudón al género de la novela histórica tradicional, mutando por completo a este subgénero de la novela. Así, este autor arroja por la borda a la novela neorrealista con su minuciosa y detallada recreación de épocas pretéritas. De ahí que las novelas históricas de Abel Posse se distingan por su desmesurado cometido de querer contarlo todo: los orígenes de la identidad americana, el encontronazo de cosmovisiones de los mundos americanos y europeos, politeísmos originarios y monoteísmo judeocristiano, el catolicismo imperial, el auge y ocaso de la modernidad occidental, las heridas del colonialismo, y el viaje como odisea exterior e interior.
En todas sus novelas hay tanto una experimentación de la arquitectura de la novela, como de su prosa. Para Posse, el gran reto que se proponía en su literatura era lograr la tonalidad estilística justa para lo que quería narrar. En Los heraldos negros alcanza esta meta de manera ejemplar, al fundir su estilo animadamente desbordante con destellos barrocos, con el de una sobria intimidad poética en los tramos meditativos de la novela.
© LA GACETA
ROBERTO H. ESPOSTO
Variaciones de Santiago Kovadloff
Heterónimos de un solo autor
POESÍA
VEINTICUATRO VARIACIONES PARA UNA SOLA VOZ
SANTIAGO KOVADLOFF
(Vinciguerra - Buenos Aires)
Estas “Veinticuatro variaciones para una sola voz” son otras tantas variaciones del propio autor en las más diversas ramas de su quehacer: como poeta, filósofo, profesor, traductor y actor, como animador de verdaderos encuentros entre la voz dicha y la voz cantada. A la manera de Pessoa, a quien tradujo tan fielmente, sus múltiples creaciones son todos heterónimos de un solo autor que es él mismo, el señor de la palabra.
Santiago tiene maneras perfectamente singulares de decir “lo otro”, como señaló Rafael Felipe Oteriño respecto de la esencia poética.
Sus poemas dan cuenta de una alquimia capaz de transfigurar un objeto en un sujeto verbal, en “una continuidad de la poesía” (Oteriño). Así, en “Grúa”: Al fondo, a lo lejos, mientras se va el día / buscan el cielo las antenas de la grúa, / plegaria absurda de un enorme insecto erguido.
Se trata de un espléndido poemario, que merece nuestra celebración y agradecimiento.
© LA GACETA
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO
El poder según el gran analista de los líderes argentinos
El trauma como catalizador
ENSAYO
BIOGRAFÍA DEL PODER
ALBERTO LEDERMAN
(Sudamericana - Buenos Aires)
Alberto Lederman nos cuenta, quién es, qué es lo que hizo durante casi 50 años de consultoría con líderes y, quizás lo más impactante, qué es lo que tienen estos en la cabeza. El autor dice que “no cualquiera se interesa por el poder”: quien lo hace, procede a partir de un trauma, como estrategia defensiva, para cuidarse de su vulnerabilidad emocional. ¿Qué es el poder entonces? No más que “una droga que aplaca angustias muy intensas”. ¿Qué son los políticos?: “seres débiles” que “se mueven en una zona árida”, personas que “están dañadas” que buscan “resolver conflictos emocionales que tienen” y que hacen “una especie de comunidad cerrada en la que se hablan a ellos mismos y les cuesta muchísimo escuchar a otros”.
El libro se lee de un tirón porque, como una montaña rusa, acelera en sus análisis, al pasar las páginas se encuentran frases que son estiletazos a las élites, a los líderes, al país, a todos. Lederman no deja títere con cabeza.
© LA GACETA
AGUSTÍN EUGENIO ACUÑA
La cultura puesta al servicio de la aniquilación
Historia del régimen nazi desde una perspectiva original
HISTORIA
LA CULTURA EN LA ALEMANIA NAZI
MICHAEL H. KATER
(Siglo XXI - Buenos Aires)
En sus 450 páginas se despliega un estudio histórico sobre la cultura durante el Tercer Reich. Pero la obra trasciende ese cometido y se convierte en una nueva historia de ese régimen totalitario genocida entre 1933 y 1945, desde la perspectiva de la cultura, de sus protagonistas y de sus detractores.
Para instaurar esta “cultura nazi”, plantea Kater, el Tercer Reich decidió aniquilar las fórmulas culturales que le precedieron. Se ensañaron, particularmente, con las producciones artísticas e intelectuales del modernismo.
El 30 de marzo de 1945, en una de las últimas anotaciones de su diario, Goebbels escribió: “Estoy muy disconforme con su actitud político. (…) Al fin y al cabo, son artistas, lo que equivale a indiferentes a los asuntos públicos, para no decir sin entereza”. Era la confesión de que la propaganda ya no servía para manipular al pueblo. Y de que la cultura, en el totalitarismo, está condenada de antemano.
© LA GACETA
ALVARO JOSÉ AURANE
La identidad como camino a construir
Posibilidad de atravesar un abismo
NOVELA
HIJA BIOGRÁFICA
ROMINA PAULA
(Entropía - Buenos Aires)
Una novela que, desde el mismo título, juega con ese borde donde la identidad deja de ser un destino para transformarse en un camino a construir. Es el que transita Leo, la hija adoptiva de Leticia, una verdadera narradora oral que, a puro estilo indirecto, largas oraciones paratácticas y un léxico por momentos anacrónico, reproduce el discurso materno y logra ese tono provinciano que convierte a la sierra cordobesa, el lugar donde viven, en un personaje central y en territorio literario.
Esta pequeña protagonista, dueña de una mirada extrañada y por momentos, extranjera, explora y experimenta el mundo, mientras arma la biografía de una madre que parece haber tenido muchas vidas y a la que está amorosamente unida, en un mundo matriarcal que fueron construyendo donde la tierra, como madre nutricia, sintoniza con todas las mujeres que pueblan la novela: abuelas, madres, hijas, tías, exnovias, amigas y donde la crecida de un río y la llegada de la menstruación forman parte de un mismo cosmos.
© LA GACETA
MARÍA EUGENIA VILLALONGA
Gran guía para leer a los rusos
Mapa literario diseñado por un cartógrafo exquisito
COMPILACIÓN
POR QUÉ ME GUSTAN TANTO A LOS RUSOS
JUAN FORN
(Emecé - Buenos Aires)
Después de los cuatro tomos de Los viernes que publicara Emecé, vino lo que el mismo Forn se encargara de seleccionar y reducir al tomo que corrigió poco antes de partir y terminó por titular Yo recordaré por ustedes (claro que suena a presagio, a despedida), donde establecía una historia cultural informal del Siglo XX: África, después Oriente, en dirección de Japón a Rusia y de ahí a la Europa del Este, de ahí a Europa central y de ahí Estados Unidos, para bajar por Latinoamérica hasta llegar a Argentina y finalizar con las columnas autobiográficas.
Así que acá están, en Por qué quiero tanto a los rusos: Anna Ajmátova y Osip Mandelstam, Danilo Kis y Tatiana Tolstaya, Bajtín y Maiakovski, Vasili Grossman y Lunacharski, Serguéi Eisenstein y Joseph Brodsky, muchos de ellos desconocidos hasta que él nos los presentó..
© LA GACETA
HERNÁN CARBONEL
Memoria y ausencias en el libro del escritor tucumano
Historia atravesada por amor, destrucción y desencuentros
NOVELA
EL VIENTO DE ANTES
ADOLFO COLOMBRES
(Ciccus - Buenos Aires)
En ocasiones, los fantasmas del pasado son más reales que las presencias de los vivos. Se podría afirmar que esta idea de Adolfo Colombres recorre cada línea de El viento de antes. Colombres construye nuevamente una geografía imaginaria que se nutre de imágenes del Noroeste y de Cuyo. Los lugares y paisajes no son meros escenarios, por lo que, Valle Viejo, Rumi Punco y Ramayoc aparecen, cambian y se esfuman en la niebla de la mirada de Celedonio y Anastasia. En la historia de estos protagonistas atravesados por el amor, la destrucción y los desencuentros, se nos revelarán las siluetas del pasado y del porvenir.
La guerra es el “monstruo cruel que cosechaba cadáveres” y que, como un “pernicioso viento”, agita lo real, remueve las cosas y castiga a los personajes.
© LA GACETA
MÁXIMO HERNÁN MENA