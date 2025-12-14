Los libros del año: parte II

La novela que inspiró la película ovacionada en Cannes
Una historia feroz, perturbadora y deslumbrante
NOVELA
MATATE, AMOR
ARIANA HARWICZ
(Mardulce - Buenos Aires)
La relación de pareja, la maternidad, los buenos modos vecinales y otros anclajes de las constantes moralmente celebradas son cincelados a fondo por Matate, amor, un texto igual de ponderado que de escandalizador y de deducible inspiración en un tramo de una experiencia conyugal de Harwicz en la campiña francesa.
En esta porteña que alguna vez declaró que el beneficio de tener hijos está sobrevalorado y que concibe la literatura como un ejercicio de subversión, pueden encontrarse señales de fuerte cercanía entre sus dichos y sus travesías ficcionales, pero en el peor de los casos cualquier condensación reduccionista la tendrá sin cuidado. Es la misma Ariana Harwicz que relativiza el poder abarcador de todo discurso e incluso de toda biografía, en la medida que, supone, son “solo una parte visible de lo que fue alguien”.
WALTER VARGAS
La literatura que sangra
La vida de Justo Suárez
NOVELA
TORITO
ENRIQUE MEDINA
(Alhaguara - Buenos Aires)
No había otro biógrafo posible para Justo Suárez. El primer ídolo auténticamente popular que forjó la Argentina demandaba esa respiración urgente y agitada que Enrique Medina viene transformando en literatura desde hace más de medio siglo. Suárez pedía a gritos a Medina y Medina siempre requirió personajes como Suárez para liberar la intensidad vital de su escritura. Eso es Torito: una estrella intensa y fugaz, la épica de un latido. La vida efímera del campeón amado y traicionado amasada por el más adecuado de los autores
A trompada limpia, Luis Ángel Firpo hizo volar a Jack Dempsey del ring. El árbitro demoró la cuenta y, en lugar de descalificar al campeón mundial, le permitió volver al combate y ganarlo por nocaut. Firpo era el “Toro de las Pampas”, su heredero no podía ser otro que el “Torito”. Pero a diferencia de Firpo, aclamado y respetado estandarte de la naciente argentinidad, Suárez venía desde mucho más abajo. Representaba el milagro boxístico por excelencia, el don nadie que a fuerza de puñetazos escala hasta la cima. A esa historia, de por si excitante, la potenció el drama de la caída. El dolor, la miseria, la muerte joven. Ganancia neta para la pluma de Medina.
GUILLERMO MONTI
El enigma del padre
Libro ganador del Premio Nadal 2025
NOVELA
EL SECRETO DE MARCIAL
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
(Destino - Buenos Aires)
En su novela Mamá, Fernández Díaz supo deslumbrarnos con esa gracia literaria española que reivindica ahora en El secreto de Marcial. Como sabemos, su autor es un periodista y un cronista notable, lo que suma a su narrativa aquello que Truman Capote inauguró en A sangre fría: la ficción fundada en hechos reales. El periodismo literario. Marcial Fernández, el protagonista es un inmigrante asturiano que no logra entenderse con su padre, cosa que, según Iván Turgéniev en Padres e hijos es ciertamente insoluble. La novela está narrada por el hijo de Marcial, quien refiere episodios tanto paternos como maternos: “Mi madre era reacia a esos juegos de baraja y a esas endogamias del club, y mi padre no concebía la vida sin ese lúdico refugio de camaradas, donde los viejos inmigrantes hablaban minuciosamente de sus aldeas remotas y de las increíbles vueltas del destino”.
El secreto de Marcial nos ofrece un mirador desde el cual podemos observar, con deleite, el paso (y el mal paso) de nuestra propia “Historia”.
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO
Vargas Llosa y sus ideas políticas
Pasos de una vida literaria teñida por la ideología
BIOGRAFÍA
VARGAS LLOSA, SU OTRA GRAN PASIÓN
PEDRO CATERIANO
(Planeta - Buenos Aires)
Esta biografía se mete con el costado más controvertido del escritor peruano: el político. Ese costado no explica la mayor ruptura entre los dos Nobel del boom. La célebre pelea con García Márquez responde a otros motivos pero las preferencias ideológicas de los dos referentes de las letras latinoamericanas de las últimas décadas sí explican la división entre sus lectores. Gabo, sin esquivar su amistad con Fidel Castro por un lado, y Mario, con su permanente prédica liberal por otro.
Pedro Cateriano, el autor de la biografía, es ex compañero de Vargas Llosa en su aventura política. El libro recorre la vida política del escritor, desde sus inicios en el comunismo en tiempos universitarios a su giro hacia el liberalismo, pasando por su candidatura presidencial.
PATRICIA MONTERO
Historia familiar que cuenta un país
Novela escrita en Cuba, desde Cuba y sobre Cuba
NOVELA
MORIR EN LA ARENA
LEONARDO PADURA
(Tusquets - Buenos Aires)
Morir en la arena, basada en hechos reales, tiene un título significativo que remiten a la muerte y a la arena como metáfora de una realidad en permanente y peligroso movimiento. Padura construye un narrador que se pregunta cómo narrar la realidad sobre aquellos que ama. La novela se centra en la fábula de cuatro generaciones de la familia Bermúdez, en donde no faltan los amores cruzados, el incesto, un pasado bucólico y hasta un parricidioEn el centro se yerguen las figuras trágicas de dos hermanos: Rodolfo criado por los abuelos quien se vio obligado a matar en Angola y terminó internado en un psiquiátrico y Eugenio, criado por los padres, que vive en la República Democrática Alemana y está presente en la caída del Muro de Berlín.
Un retrato salvaje de una familia, de una generación y de un país donde “escasean tantas cosas, incluso la esperanza”.
CARMEN PERILLI
Contra-manual de crítica literaria
De Puig, Saer y Piglia a Fresán, Chitarroni y Chejfec
CRÍTICA
ALGUIEN QUE CANTA EN LA HABITACIÓN DE AL LADO
ALAN PAULS
(Random House - Buenos Aires)
Era hora de que los lectores pudiéramos acceder, reunidos en un solo libro, a los textos críticos del mejor crítico literario argentino, Alan Pauls, quien parece haberlo leído todo y lo despliega con la elegancia de una prosa que no hace de la erudición (que no le falta) el centro de su programa.
Lee a sus compañeros de ruta, Guebel, Chitarroni, Fresán, Chejfec y a sus predecesores, Libertella, Fogwill, Lamborghini, con la misma rigurosidad; a cronistas como María Moreno o a Laura Ramos. A Puig o a Saer en lo que tienen de únicos, a Piglia y su “doble espectral”, Emilio Renzi; a Kafka. A ese monstruo bifronte, ácido y mal pensante con el que Borges y Bioy crearon a Bustos Domecq; a su maestra Josefina Ludmer, gran traficante de libros prohibidos para sus alumnos de la “universidad de las catacumbas” o a la “madre natural” de varias generaciones de argentinitos, María Elena Walsh.
MARÍA EUGENIA VILLALONGA
Novela ganadora del Premio IILA-Letteratura 2025
Historia que bucea en abismos reales e íntimos
NOVELA
LOS ABISMOS
PILAR QUINTANA
(Alfaguara - Buenos Aires)
Con una prosa ligera y lúcida, Quintana nos adentra en la memoria de una niña que intenta comprender su historia familiar. Claudia narra al detalle, lugares, sensaciones, pensamientos, con la ingenuidad propia de su edad y, a pesar de ello, advierte la atmósfera desdichada que la rodea. La protagonista sostiene una voz narradora que bucea en la oscuridad de las relaciones humanas, incluyendo la de sus padres, abrazada desde siempre a un mundo de mujeres. La niña escucha, reflexiona y aprende, junto a su muñeca Paulina, en una casa donde todos son adultos, pero ella se encuentra a la intemperie. Testigo invisible de la estirpe de mujeres perseguidas por la muerte que no logran apartar.
La escucha de los niños, que torpemente pensamos que no entienden. ¿Pueden las vivencias de la niñez marcar el destino de este linaje de mujeres? Una madre ausente, un padre que trabaja todo el día, el miedo al abandono y la orfandad.
MÓNICA CAZÓN
¿Por qué leer y escribir?
Lucidez y sensibilidad en torno a preguntas sobre el sentido de la literatura
ENSAYO
EL ARTE DE NARRAR
MARÍA TERESA ANDRUETTO
(Fondo de Cultura Económica - Buenos Aires)
El arte de narrar busca “tender un puente entre el campo pedagógico y la investigación multidisciplinaria actual en materia de cultura escrita”.
El volumen está compuesto por una serie de textos breves que atraviesan el tiempo y las circunstancias: leídos en o escritos para congresos de psicoanálisis o literatura y educación, la Feria del Libro, seminarios de literatura infantil, encuentros de bibliotecas populares, entrevistas.
Dividido en seis secciones (Cuerpo y escritura, El arte de narrar, Literatura y memoria, Literatura y escuela, Mujeres y escritura, La lengua), como es habitual en la obra de Andruetto, cada una de ellas abre con un epígrafe. Marc Augé, Herta Müller, Clarice Lispector, Joao G. Rosa, Hélène Cixous. Esos ítems, que son los títulos de cada sección, son faros en su obra: lectura y escritura, la lengua, la memoria, lo pedagógico, la mujer, el oficio.
HERNÁN CARBONEL
Luces y sombras de la gestión Milei
Tensiones y contradicciones de un proyecto
ENSAYO
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
MARCOS NOVARO
(Edhasa - Buenos Aires)
Con un título inspirado en el icónico western de Sergio Leone, el analista político Marcos Novaro, en su nuevo libro, hace un balance de las luces y sombras de la gestión Milei, en sus primeros dos años.
Una de las preguntas que deja el ensayo es si “lo feo” -las agresiones, las maniobras de baja calidad institucional- contribuye a “lo bueno” -ordenar la macro, recuperar los principios liberales de la Constitución- o a “lo malo” -una concentración arbitraria de poder para satisfacer caprichos-.
Una de las claves para medir el éxito del gobierno mileísta, plantea Novaro, derivará del avance de su plan de estabilización. Atravesada una primera etapa de instalación con desórdenes y resistencias inevitables, queda ahora la tarea de institucionalizar las reglas de juego que le den consistencia. Y, finalmente, lograr el consenso de otras fuerzas y actores que garanticen que los cambios sobrevivan al gobierno que los inició. Transformar, a través de una política de estado, a una Argentina adicta al desequilibrio en un país fiscalmente responsable.
DANIEL DESSEIN
Ficciones tucumanas dos veces buenas
Abanico de representaciones sobre la provincia
MICRORRELATOS
FERVOR DE TUCUMÁN II
ANA MARÍA MOPTY (compiladora)
(La Aguja de Buffon - Tucumán)
Fervor de Tucumán II renueva el impulso creador del relato breve en el Noa. Esta segunda entrega da continuidad a un trabajo sostenido en torno al género, que en Tucumán ha encontrado un espacio especialmente fértil.
La obra reúne textos de los integrantes de la Asociación “Dr. David Lagmanovich”, grupo conformado hace más de 14 años por discípulos del reconocido investigador y difusor del microrrelato.
El orden en que fueron organizados, de mayor a menor edad (abre el libro Carlos Duguech y lo cierra una voz emergente en el campo literario actual: Juan Pablo Sáez Gil), resulta un mapeo temático de lo social e histórico que permite abrir un abanico de representaciones sobre la provincia y el modo en que el género va fortaleciéndose.
Los microrrelatos proponen una experiencia de lectura que conjuga brevedad y densidad. La metaforización, la condensación, la intertextualidad y el ingenio se consolidan como rasgos distintivos de una escritura que hace de la síntesis su arte mayor.
VERÓNICA ESTÉVEZ