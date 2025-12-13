Toda su familia es de Boca Juniors y él eligió ser hincha de Racing por una razón inesperada

Su historia con Racing no nació en la comodidad ni por herencia directa. Al contrario. Bocassi creció en una familia mayoritariamente identificada con Boca, pero eligió otro camino. “Mi familia era toda de Boca, pero vi un equipo que me gustaba por la camiseta, por la hinchada y por el estadio”, contó. La identificación fue creciendo en los años más difíciles del club, cuando los títulos no llegaban y el golpe del descenso todavía estaba fresco. “Verlo sufrir y después levantarse como se levantó me terminó de hacer de Racing”, explicó.