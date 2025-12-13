“Solo teníamos el pasaje de ida”: dos hermanos de Racing y el vértigo de una final lejos de casa

Ahí apareció el primer sobresalto. El miedo a viajar sin entrada fue real. “El primer día no conseguimos con Naranja X. Hicimos cuentas nuevas, intentamos de todo y nada. Pensé: ‘listo, perdí el pasaje’”, recordó Ignacio, todavía con algo de nerviosismo en la voz. Milagros asintió y agregó que el recuerdo de otras finales también pesaba. “Ya nos había pasado antes, así que había miedo”. Finalmente, la suerte estuvo de su lado. “Nos metimos en la fila virtual el segundo día y conseguimos para los dos”, explicó Ignacio, aliviado.