La travesía de dos hinchas de Estudiantes que no se conocían y hoy esperan juntos la final

Ambos tienen 18 años, son de La Plata y hasta hace poco eran completos desconocidos. La amistad nació en la ruta, durante un viaje de más de 14 horas que los trajo desde Buenos Aires hasta Santiago del Estero. “No nos conocíamos de antes. Nos cruzamos justo para venir y ya pegamos amistad. Éramos onda y se dio”, contó Benjamín, todavía sorprendido por la rapidez con la que se armó el vínculo.