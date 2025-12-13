Secciones
La Fundación León realizó su primer gran evento en Buenos Aires y marcó un hito en su trayectoria

Con el acompañamiento de empresas y organizaciones, la entidad hizo su primer gran encuentro en la Embajada de México.

Hace 2 Hs

La Fundación León celebró un acontecimiento histórico al realizar su primer gran evento en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar en la Embajada de México en Argentina y reunió a referentes de la diplomacia, el sector público y privado, la sociedad civil y el ámbito académico. Con el acompañamiento de Naturgy y Cervecería y Maltería Quilmes como sponsors oficiales, el encuentro significó un paso clave en la proyección nacional e internacional de la organización.

La elección de la sede diplomática no fue casual: el evento puso en valor la cooperación internacional y los lazos culturales entre México y Argentina, en línea con el trabajo que León impulsa desde hace años para promover el desarrollo social y el fortalecimiento de redes colaborativas.

Del encuentro participaron más de 65 invitados, entre ellos representantes del Gobierno de Tucumán, de la Embajada de Brasil y de empresas como Teleperformance, BB, Naturgy y Quilmes. También dijeron presente organizaciones de la sociedad civil y espacios con los que la fundación trabaja en articulación permanente, como AMIA, Tedaká, Cimientos, Potenciar, la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI) y la Asociación de Ejecutivos de Recaudación en Organizaciones Sociales (AEDROS).

La Fundación León centra su labor en mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, a través de programas de educación, acompañamiento familiar y envejecimiento activo. En ese sentido, su presencia en la Embajada de México marcó un nuevo capítulo en su historia institucional y reafirmó su vocación de tender puentes entre distintos sectores y comunidades.

“El encuentro refleja cómo la articulación entre organizaciones, empresas y gobiernos puede generar un impacto positivo y sostenido en la sociedad”, destacaron desde la entidad.

Durante la jornada, el director global de León, Diego Aguilar, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo vínculos internacionales: “Esperamos que esta iniciativa inspire futuras colaboraciones y continúe consolidando los lazos entre México y Argentina”. Aguilar participó del evento junto al director ejecutivo Federico Díaz Marino, el director de Desarrollo Julio Picabea y el director de Operaciones Walter Made.

