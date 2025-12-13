La Fundación León realizó su primer gran evento en Buenos Aires y marcó un hito en su trayectoria

La Fundación León celebró un acontecimiento histórico al realizar su primer gran evento en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar en la Embajada de México en Argentina y reunió a referentes de la diplomacia, el sector público y privado, la sociedad civil y el ámbito académico. Con el acompañamiento de Naturgy y Cervecería y Maltería Quilmes como sponsors oficiales, el encuentro significó un paso clave en la proyección nacional e internacional de la organización.
La elección de la sede diplomática no fue casual: el evento puso en valor la cooperación internacional y los lazos culturales entre México y Argentina, en línea con el trabajo que León impulsa desde hace años para promover el desarrollo social y el fortalecimiento de redes colaborativas.
Del encuentro participaron más de 65 invitados, entre ellos representantes del Gobierno de Tucumán, de la Embajada de Brasil y de empresas como Teleperformance, BB, Naturgy y Quilmes. También dijeron presente organizaciones de la sociedad civil y espacios con los que la fundación trabaja en articulación permanente, como AMIA, Tedaká, Cimientos, Potenciar, la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI) y la Asociación de Ejecutivos de Recaudación en Organizaciones Sociales (AEDROS).
La Fundación León centra su labor en mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, a través de programas de educación, acompañamiento familiar y envejecimiento activo. En ese sentido, su presencia en la Embajada de México marcó un nuevo capítulo en su historia institucional y reafirmó su vocación de tender puentes entre distintos sectores y comunidades.
“El encuentro refleja cómo la articulación entre organizaciones, empresas y gobiernos puede generar un impacto positivo y sostenido en la sociedad”, destacaron desde la entidad.
Durante la jornada, el director global de León, Diego Aguilar, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo vínculos internacionales: “Esperamos que esta iniciativa inspire futuras colaboraciones y continúe consolidando los lazos entre México y Argentina”. Aguilar participó del evento junto al director ejecutivo Federico Díaz Marino, el director de Desarrollo Julio Picabea y el director de Operaciones Walter Made.