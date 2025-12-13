La Fundación León realizó su primer gran evento en Buenos Aires y marcó un hito en su trayectoria

La Fundación León celebró un acontecimiento histórico al realizar su primer gran evento en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar en la Embajada de México en Argentina y reunió a referentes de la diplomacia, el sector público y privado, la sociedad civil y el ámbito académico. Con el acompañamiento de Naturgy y Cervecería y Maltería Quilmes como sponsors oficiales, el encuentro significó un paso clave en la proyección nacional e internacional de la organización.