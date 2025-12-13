Secciones
La Feria Navideña de emprendedores se instala en la plaza Independencia

Todas las propuestas de ferias municipales de la capital tucumana.

Gastronomía local, artesanías y productos de emprendedores son las propuestas que presentan las ferias de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que se realizan al aire libre en diferentes puntos de esta capital.

Este fin de semana se volverá a instalar una nueva edición de Ferias Navideñas, en la zona de la plaza Independencia donde habrá puestos de emprendedores y gastronómicos.

¿Dónde estarán las ferias durante el fin de semana?

Parque El Provincial

Feria de Emprendedores: el sábado 13 de diciembre, de 18 a 00, en el predio del Polo Gastronómico de avenida Roca y Chacabuco, habrá puestos de productos de indumentaria, cosmética, bijouterie, decoración y más.

Paseo Gastronómico: el sábado 13 de diciembre, de 18 a 00, en avenida Roca y 9 de Julio, los visitantes encontrarán en los puestos una variedad de ofertas culinarias.

Parque Avellaneda

Feria Gourmet: el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 18 a 00, sobre calle Asunción, los puestos ofrecerán comidas regionales, postres y bebidas en un entorno ideal para compartir con amigos y familia.

Feria de Artesanos: el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 18 a 00, sobre avenida Mate de Luna y caminería central, se podrán adquirir piezas hechas a mano en metales, cerámica, tejidos y madera, entre otros materiales.

Parque Guillermina

Eco Fest: el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 17 a 01, sobre calle Rufino Cossio y avenida Mate de Luna y en el estacionamiento.

24 de Septiembre al 400

Feria Navideña: el domingo 14 de diciembre, de 18 a 23, sobre calle 24 de Septiembre al 400, Laprida primera cuadra y en calle San Martín al 400, estarán los puestos de los emprendedores que integran la feria que usualmente se instala en el Parque Vº Centenario.

24 de Septiembre al 300

Paseo Gastronómico: el domingo 14 de diciembre, de 11 a 00, los puestos con propuestas gastronómicas se instalarán sobre calle 24 de Septiembre al 300.

Manantial Sur

Feria Barrio Manantial Sur 2500 Viviendas: el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de las 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, se instalarán stands de emprendimientos locales.

Las ferias se suspenden en caso de lluvia.

