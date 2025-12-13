“Artista buena suficiente”, una reivindicación de lo imperfecto

“La artista se posiciona frente a los mandatos de productividad, excelencia y éxito que regulan tanto la vida social como el sistema del arte. La muestra presenta figuras que sostienen y son sostenidas, cuerpos fragmentados, escenas colectivas y materiales cotidianos que desplazan la pintura del territorio solemne hacia un espacio más directo y permeable. La pincelada urgente, los soportes híbridos y la tensión entre lo doméstico y lo simbólico construyen un lenguaje que trabaja sobre la posibilidad de la imagen más que sobre su cierre”, anticipa el guión curatorial, que organiza la exposición en tres núcleos temáticos: La casa como marco y límite (lo arquitectónico y lo doméstico como estructuras de contención); el cuerpo que sostiene (la relación madre-hijo y la vulnerabilidad como motor de producción) y lo comunitario y lo ritual (con prácticas que extienden la noción de cuidado hacia una dimensión colectiva).