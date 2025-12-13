“Artista buena suficiente”, una reivindicación de lo imperfecto

“Artista buena suficiente” es la nueva exposición de Nadia Cohen Imach que se inaugurará esta noche a las 20 en la galería Fulana (Sarmiento 88, Tafí Viejo), una muestra que propone “una reflexión profunda sobre la práctica artística, los modos de sostener(se) y la potencia de lo inacabado”, se adelanta.
El proyecto retoma la noción formulada por Donald Winnicott sobre la “madre buena suficiente”: una figura que no aspira a la perfección, sino que sostiene lo necesario para habilitar el desarrollo. Trasladada al campo del arte, funciona como marco conceptual para pensar la producción contemporánea desde un lugar crítico, ya que la artista no se define por la obra perfecta, sino por la capacidad de sostener un proceso y generar las condiciones para que la imagen aparezca. En ese sentido, se aclara que “nombrarse ‘Artista buena suficiente’ no implica renuncia, sino asumir un ritmo propio: aceptar que lo inacabado, lo frágil y lo irregular pueden ser formas de potencia; e invita a pensar que lo suficiente -ese tiempo que sostiene- es también el lugar donde la obra se vuelve posible”.
“La artista se posiciona frente a los mandatos de productividad, excelencia y éxito que regulan tanto la vida social como el sistema del arte. La muestra presenta figuras que sostienen y son sostenidas, cuerpos fragmentados, escenas colectivas y materiales cotidianos que desplazan la pintura del territorio solemne hacia un espacio más directo y permeable. La pincelada urgente, los soportes híbridos y la tensión entre lo doméstico y lo simbólico construyen un lenguaje que trabaja sobre la posibilidad de la imagen más que sobre su cierre”, anticipa el guión curatorial, que organiza la exposición en tres núcleos temáticos: La casa como marco y límite (lo arquitectónico y lo doméstico como estructuras de contención); el cuerpo que sostiene (la relación madre-hijo y la vulnerabilidad como motor de producción) y lo comunitario y lo ritual (con prácticas que extienden la noción de cuidado hacia una dimensión colectiva).
Exposición colectiva
Como excusa para el cierre del año, se inaugurará también Modo Celebración, una exposición colectiva que reúne a artistas de diversas trayectorias y estilos. Participarán Eduardo Joaquín, Valeria Dicker, Adrián Sosa, Analía Canal Feijóo, Sandro Pereira, Flor Costello, Estela Correa, Carla Juárez, Guillermo Rodríguez, Laura Pereyra, Manuel Garay, Ramón Tevez, Jessica Morillo, Carlos Alcalde, Cecilia Villafuerte, Rolo Juárez, Yanet Chaile, Gustavo Escalante, Agustina Lazarte, Valeria Piñeiro, Alejandra Pedernera y Agustín Ferreyra.
Durante la jornada estará abierta la tienda Bader con su línea de diseño de indumentaria. Las muestras podrán visitarse hasta las 23 y luego, con cita previa, hasta el 27 de febrero de 2026.