Cartas de lectores: el cuarteto, patrimonio intangible

Que el Cuarteto sea hoy Patrimonio Intangible de la Humanidad es un trabajo encarado desde la municipalidad de Córdoba hace más de una década. Recuerdo bien, porque fui funcionario de la Municipalidad de Córdoba, las discusiones que se dieron en diversos ámbitos para lograr los consensos necesarios para iniciar ese proceso. Corría el año 2013, cuando siendo intendente Ramón Mestre (hijo) se presentó un Proyecto de Ordenanza que declaraba al cuarteto “Patrimonio Cultural Inmaterial” de la ciudad de Córdoba, meses después por unanimidad el Concejo Deliberante lo aprobaba como Ordenanza 12.205. Meses después, la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia con la Ley 10.174 y, a partir de esta ley, numerosos municipios de toda la provincia adhieren a ella o crean sus propias ordenanzas de declaración. Para 2015, la municipalidad redobla la apuesta e inaugura en la popular calle San Martín al 200, el “Paseo de la Fama del Cuarteto” colocando una estatua de cuerpo completo de Leonor Marzano (“la Leo”, madre del tunga tunga) tocando el piano, y adjunta en el piso las primeras placas de personalidades y grupos destacados de este ritmo popular. Otros pasos importantes para llegar a la actualidad, los da el Gobierno provincial al colocar en el “Paseo del Buen Pastor” las estatuas del “Potro” Rodrigo (2013) y “La Mona” Jiménez (2015). Después de todos esos pasos, incluida la ampliación del “Paseo de la Fama”, la Municipalidad de Córdoba retoma la cuestión en 2020, presentando un nuevo borrador de expediente ante la Cancillería Argentina que, con diversas ampliaciones y modificaciones por parte del Ministerio de Cultura de la Nación terminan en una presentación sólida ante Unesco en 2024 y de allí que hace pocos días en Nueva Delhi se aprobara.