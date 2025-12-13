El ruido que invade los espacios urbanos

En el caso de la UNT, un estudio llamado “Acústica y Ruido: el impacto en nuestra calidad de vida” afirma que el problema está invisibilizado “porque vivimos en una cultura del ruido”. Según la Organización Mundial de la Salud a partir de los 85 decibeles ya hay problemas. Ese ruido produce una licuadora a 50 cm. de distancia, un auto a 100 km a corta distancia produce 70 db. Un ruido puede ser dañino para la salud física, psíquica y social y en la ciudad hay una gran carga de emisores sonoros. “Los habitantes de la ciudad estamos expuestos a ruidos que son un factor de enfermedad significativo”, dice el informe universitario, que añade: “en Tucumán en particular somos muy transgresores... aunque está prohibido, el uso de la bocina en forma excesiva hace que la vida en la ciudad sea imposible”, y menciona que en los accesos a las escuelas y en la zona comercial la contaminación acústica “hace que la gente llegue a sus hogares con dolores de cabeza y con problemas acústicos severos”. Constantes sirenas de ambulancias (también motoambulancias) mientras intentan atravesar el tránsito embotellado, lo cual genera bocinazos de los conductores; negocios con parlantes con estruendo hacia la vereda; uso de pesados carros metálicos de transporte de electrodomésticos (como heladeras) con enormes rulemanes como ruedas, que hacen fuertes ruidos en las peatonales. Esto entre varias agresiones sonoras más de gente habituada a producir ruido y escuchar música con alto volumen.