De miles de plántulas de caña solo unas pocas avanzan

Antes de llegar al campo de los productores, las plantas deben pasar por un proceso con condiciones muy particulares. En Tucumán, la caña florece de manera irregular, pero para los fines del mejoramiento es fundamental asegurar la floración de los progenitores elegidos. Por esto, desde hace más de seis décadas, la Eeaoc induce la floración en cámaras fotoperiódicas, estructuras donde se manipula la duración de los días y las noches para que las cañas seleccionadas produzcan inflorescencias listas para el cruce.