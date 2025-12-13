La ciencia detrás de cada nueva variedad de caña de la Eeaoc: un proceso que lleva hasta tres lustros

Esa invisibilidad es parte de la paradoja de esta tarea. La caña que se planta en la provincia, que sostiene la economía de ingenios, de productores y de trabajadores rurales, tiene un origen que pocos conocen. Su punto de partida no está en los surcos del productor, sino en la infraestructura científica de la Eeaoc, donde se combinan germoplasma, cámaras de fotoperíodo, invernáculos, ensayos a campo y tecnologías de diagnóstico. Allí comienza un camino que se extiende durante más de una década y que busca anticiparse a problemas futuros, cuando aún no se sabe cómo será el clima o qué enfermedades afectarán a los cañaverales.