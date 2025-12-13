Secciones
EconomíaRural

Los clones prometedores pasan a campos, donde se miden rasgos agronómicos clave

Allí se pone a prueba cómo responden las nuevas cañas a los distintos suelos.

Los clones prometedores pasan a campos, donde se miden rasgos agronómicos clave
Hace 6 Hs

Cuando los clones superan las primeras etapas, llega la hora de salir del ámbito estrictamente experimental y de enfrentar la diversidad de la provincia. Es el momento de los ensayos regionales. “Los clones más prometedores se prueban en distintos campos de productores”, cuenta Carolina Díaz Romero, mejoradora genética de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).

Esa etapa, conocida como etapa 5, es decisiva: allí se pone a prueba cómo responden las nuevas cañas a los distintos suelos, microclimas y manejos. La Eeaoc coordina esta red de ensayos, que funciona como un examen a cielo abierto. El resultado define si un clon merece convertirse en variedad.

En ese punto, la selección ya no se mide solo por los rendimientos de azúcar, sino también por características agronómicas clave: resistencia a heladas tempranas, tolerancia a enfermedades y adaptabilidad a la cosecha mecánica. “Es la última instancia donde todavía podemos decir que no”, explica. “Llegar hasta ahí no garantiza nada. Solo uno o dos clones alcanzan la meta final”.

De 15 a 20 candidatos, apenas un par se consagran como nuevas variedades comerciales. Sin embargo, antes de que lleguen al productor, hay un paso más: el Proyecto Vitroplantas, que multiplica caña semilla sana para asegurar que el material liberado conserve pureza, vigor y sanidad.

El ciclo culmina en la jornada de campo, el día de la liberación. Allí se anuncia oficialmente la llegada de una nueva variedad a los productores e ingenios. “Ese es el momento más emocionante que pasamos lo que trabajamos en el proceso”, reconoce Díaz Romero. “Después de más de una década, finalmente vemos nacer a la caña que imaginamos muchos años atrás”, celebra.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alertan sobre plagas que pueden causar graves daños en etapas iniciales de soja y maíz

Alertan sobre plagas que pueden causar graves daños en etapas iniciales de soja y maíz

Soja y maíz: el que arrendó, salió ajustado o, incluso, perdió

Soja y maíz: el que arrendó, salió ajustado o, incluso, perdió

Zafra 2025: Tucumán marcó un récord al moler casi 17,7 millones de toneladas de caña

Zafra 2025: Tucumán marcó un récord al moler casi 17,7 millones de toneladas de caña

Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
2

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje cultural
3

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje "cultural"

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial
4

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas
6

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Más Noticias
Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Comentarios