Los clones prometedores pasan a campos, donde se miden rasgos agronómicos clave

El ciclo culmina en la jornada de campo, el día de la liberación. Allí se anuncia oficialmente la llegada de una nueva variedad a los productores e ingenios. “Ese es el momento más emocionante que pasamos lo que trabajamos en el proceso”, reconoce Díaz Romero. “Después de más de una década, finalmente vemos nacer a la caña que imaginamos muchos años atrás”, celebra.