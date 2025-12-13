Secciones
EconomíaRural

Citrus: analizaron aspectos de la planificación sanitaria y comercial del sector
Citrus: analizaron aspectos de la planificación sanitaria y comercial del sector
Hace 6 Hs

El jueves se realizó en Buenos Aires una reunión del Corenoa y Corenea. Representantes gubernamentales y del sector citrícola debatieron y analizaron los diferentes programas vinculados a la actividad. Por Tucumán estuvo el secretario de Producción, Eduardo Castro. Contó que se analizaron aspectos vinculados a la planificación sanitaria y comercial del sector citrícola y que se abordaron lineamientos comunes para las principales regiones productoras del país.

Estuvieron autoridades del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; representantes del Gobierno de Salta y de las entidades privadas Acnoa, Afinoa, Federcitrus y organizaciones de productores del Litoral.

Se trabajó sobre aspectos del Programa de Certificación de Cítricos del NOA, el balance presupuestario 2024/2025, los ingresos y egresos, y el POA 2025/26, que suma nuevos aranceles. También se revisó el funcionamiento de los puestos de control interno, su estado de situación y la actualización arancelaria prevista para el próximo período.

Castro destacó que uno de los ejes principales fue la situación del HLB, y señaló la diferencia sanitaria entre las provincias. Tucumán tiene una condición 1, mientras que Salta y Jujuy tienen condición 2. “Ese estatus es uno de los principales logros que pudimos mantener; y lo seguimos conservando”, dijo. Añadió que se definieron lineamientos de cómo se encarará la campaña 2025/26 en materia de control y monitoreo en todo el territorio tucumano.


Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuez pecán: por primera vez se exportó a China

Nuez pecán: por primera vez se exportó a China

Tucumán, el quinto distrito del país con más patentamientos de motos

Tucumán, el quinto distrito del país con más patentamientos de motos

La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

El Gobierno cierra el año con una baja de las retenciones al agro

El Gobierno cierra el año con una baja de las retenciones al agro

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
2

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje cultural
3

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje "cultural"

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial
4

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas
6

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Más Noticias
Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Comentarios