Citrus: analizaron aspectos de la planificación sanitaria y comercial del sector

El jueves se realizó en Buenos Aires una reunión del Corenoa y Corenea. Representantes gubernamentales y del sector citrícola debatieron y analizaron los diferentes programas vinculados a la actividad. Por Tucumán estuvo el secretario de Producción, Eduardo Castro. Contó que se analizaron aspectos vinculados a la planificación sanitaria y comercial del sector citrícola y que se abordaron lineamientos comunes para las principales regiones productoras del país.
Estuvieron autoridades del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; representantes del Gobierno de Salta y de las entidades privadas Acnoa, Afinoa, Federcitrus y organizaciones de productores del Litoral.
Se trabajó sobre aspectos del Programa de Certificación de Cítricos del NOA, el balance presupuestario 2024/2025, los ingresos y egresos, y el POA 2025/26, que suma nuevos aranceles. También se revisó el funcionamiento de los puestos de control interno, su estado de situación y la actualización arancelaria prevista para el próximo período.
Castro destacó que uno de los ejes principales fue la situación del HLB, y señaló la diferencia sanitaria entre las provincias. Tucumán tiene una condición 1, mientras que Salta y Jujuy tienen condición 2. “Ese estatus es uno de los principales logros que pudimos mantener; y lo seguimos conservando”, dijo. Añadió que se definieron lineamientos de cómo se encarará la campaña 2025/26 en materia de control y monitoreo en todo el territorio tucumano.