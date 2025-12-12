Cierre legislativo: Acevedo destacó la cultura como política de Estado e invitó al "Festival ADN Tucumano"

En el acto de cierre del trabajo legislativo 2025, el vicegobernador Miguel Acevedo explicó la importancia de sostener la cultura como una política de Estado y convocó a la comunidad a participar del Festival Cultural ADN Tucumano, que se realizará este sábado en el Club Sportivo Floresta.
El encuentro se desarrolló en el marco del cierre anual de la Comisión de Cultura de la Legislatura, una modalidad que se instauró el año pasado y que, según destacó Acevedo, “permite exponer el trabajo realizado, escuchar a la comunidad y mostrar, en un solo día, todas las acciones desarrolladas por cada comisión”.
“La cultura no es un gasto”
Durante su discurso, el vicegobernador defendió el rol del Estado en el acompañamiento a las expresiones culturales.
“En tiempos donde algunos creen que la cultura es un gasto, nosotros sostenemos con hechos que la cultura es una decisión política y una responsabilidad de quienes tenemos responsabilidades institucionales”, afirmó.
En esa línea, remarcó que la identidad cultural debe ser “cuidada, promovida y defendida” desde las instituciones públicas, a través de políticas que hagan visible la producción artística tucumana y acerquen propuestas a la ciudadanía.
Festival ADN Tucumano: más de 25 artistas y 20 academias en escena
Acevedo invitó formalmente a participar del Festival Cultural ADN Tucumano, que se realizará este sábado 13 de diciembre, desde las 20, en el Club Sportivo Floresta. La entrada será libre y gratuita, y se solicitará la colaboración voluntaria de un alimento no perecedero que será destinado a organizaciones sociales que acompañan a niños y familias en situación de vulnerabilidad.
“Queremos resaltar la cultura tucumana y abrir los brazos y las puertas de la Legislatura para que tenga un espacio propio”, expresó, al anunciar una grilla que reunirá a más de 25 artistas locales y más de 20 academias de folklore provenientes de distintos puntos de la provincia.
Entre los músicos confirmados figuran Mala Junta, Luna Creciente, Oscar Godoy, Las Voces del Boquerón, Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Benjamín Zamorano, Yuca Córdoba, Guadalupe Aguilar, Julio Robles, Zamba 4, Vicente Mora, Mariano Jarjal, Dúo Lapacho, Duendes Copleros, Romina Barros, Poly Argañaraz, José Décima, Silvio Lizárraga, Los Diableros, Las Voces de Ranchillos, Mirta Carrizo, Pura Cepa, Los Cantores del Alba (Homenaje a un Estilo), Sofía Ibáñez y Gibran Iasu Haddad.
También participarán academias de danza como El Bagualero, Cuna de la Independencia, La Donosa, Suelo Ancestral, Santos Vega, Bailarines del Alma, La Marrupeña, Alegría y Danza, Mirai, Mate y Folklore, Lunita Tucumana, Huella Pampa, Azhares Tucumanos, Potro sin Marca, Inti Tusuj, El Guardamonte, Nativa, Grito Verde, La Candelaria y el Grupo Independiente Danza Evolución, entre otras.