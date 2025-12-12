Tucumán, la provincia que recibió el giro más alto de ATN en la era Milei: $20.000 millones

En ese contexto, el diario La Nación había adelantado el domingo pasado que el Gobierno evaluaba activar parte de estos recursos para asegurar respaldo parlamentario: “Algo de plata habrá. No será para todos y no se repartirá sin un criterio, pero habrá... parte de los ATN y facilidades para programas de organismos multilaterales de crédito”, publicó el diario citando a una fuente cercana al Ministerio del Interior. Tucumán terminó siendo la primera provincia en recibir un desembolso significativo después de ese anticipo.