Tucumán, la provincia que recibió el giro más alto de ATN en la era Milei: $20.000 millones

La gestión de Osvaldo Jaldo obtuvo el desembolso individual más elevado registrado hasta ahora en Aportes del Tesoro.

Osvaldo Jaldo y Javier Milei. Foto archivo LA GACETA Osvaldo Jaldo y Javier Milei. Foto archivo LA GACETA
Hace 1 Hs

Tucumán se convirtió en la provincia más beneficiada por los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) durante la gestión de Javier Milei, tras recibir un desembolso extraordinario de $20.000 millones, el monto individual más alto otorgado hasta ahora por el Gobierno nacional.  El envío se efectuó en medio de un clima de negociaciones con los mandatarios provinciales por el presupuesto 2026 y por los votos para la reforma laboral.

El giro, indica el diario La Nación, coincidió con la influencia política que el gobernador Osvaldo Jaldo mantiene en el Congreso, a través de tres diputados y un senador que, según fuentes legislativas, se mostraron alineados con las iniciativas de la Casa Rosada. La cifra asignada a Tucumán superó incluso el total anual que había recibido Neuquén, que hasta ahora encabezaba el ranking con $18.000 millones acumulados.

Un envío que llega tras un mes sin reparto

El Ministerio de Economía había decidido no distribuir ATN durante noviembre, una señal que -según interpretaron distintos analistas- anticipaba que esos fondos podían ser utilizados como herramienta de negociación en la nueva etapa política abierta tras las elecciones.

En ese contexto, el diario La Nación había adelantado el domingo pasado que el Gobierno evaluaba activar parte de estos recursos para asegurar respaldo parlamentario: “Algo de plata habrá. No será para todos y no se repartirá sin un criterio, pero habrá... parte de los ATN y facilidades para programas de organismos multilaterales de crédito”, publicó el diario citando a una fuente cercana al Ministerio del Interior. Tucumán terminó siendo la primera provincia en recibir un desembolso significativo después de ese anticipo.

Cómo se distribuyó el Fondo ATN en el año

Según datos oficiales, la ejecución de los ATN entre enero y noviembre fue de $131.500 millones, apenas el 15,3% del total disponible para 2025, que asciende a $860.115 millones.
Las provincias más beneficiadas en lo que va del año son:

Neuquén: $18.000 millones

Tucumán: $15.000 millones (ahora superados ampliamente por los nuevos $20.000 millones)

Salta: $13.000 millones

Entre Ríos y Santa Fe: $12.000 millones cada una

Buenos Aires: $10.000 millones

Santa Cruz: $8.000 millones

Catamarca, Misiones, Chaco y Chubut: $7.000 millones cada una

San Juan: $6.000 millones

Río Negro: $5.000 millones

Mendoza: $3.000 millones

Corrientes: $1.500 millones

Con una ejecución aún baja, el Fondo ATN mantiene un remanente de $728.615 millones, lo que deja un amplio margen para futuras negociaciones.

Una ley con apoyo provincial, pero resistida por Milei

La ley que regula los ATN -sumada a la nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos- había logrado consenso entre la mayoría de los gobernadores, principalmente porque no impacta en el superávit fiscal. Sin embargo, el presidente Milei rechazó avanzar sobre estos puntos.

En las últimas semanas, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario Diego Santilli retomaron contactos con los mandatarios provinciales. Este último ya se reunió con la mayoría de los gobernadores (salvo los kirchneristas), y ambas partes coinciden en que el diálogo mejoró. No obstante, las provincias continúan reclamando señales más concretas: la llegada de fondos frescos.

