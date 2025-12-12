Secciones
Ingresó a una vivienda de madrugada y robó prendas: le dictaron 25 días de prisión preventiva

Un joven, de 32 años, fue detenido e imputado por el hecho.

La audiencia se realizó este viernes 12 de diciembre. MPF La audiencia se realizó este viernes 12 de diciembre. MPF
Hace 2 Hs

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III obtuvo una resolución clave en la causa que investiga un hurto ocurrido en una vivienda de la capital. Durante una audiencia, realizada este viernes 12 de diciembre, el el auxiliar de fiscal Fernando Godoy Ponce solicitó que el imputado permaneciera con prisión preventiva durante dos meses, argumentando la existencia de antecedentes penales y riesgos procesales que justificaban la medida.

Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido, ordenando la prisión preventiva por 25 días.

Según la investigación, el 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 6, el imputado, de 32 años, ingresó por el portón principal a un domicilio ubicado en avenida Francisco de Aguirre al 1200. Una vez dentro, tomó diversas prendas de vestir que estaban en la galería del fondo y escapó del lugar con los elementos sustraídos.

En la Fiscalía señalaron que el imputado posee condenas anteriores, un factor que fue considerado al solicitar la medida de coerción. La causa continúa en etapa investigativa, con nuevas medidas probatorias en curso para esclarecer completamente lo sucedido.

