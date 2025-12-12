Ingresó a una vivienda de madrugada y robó prendas: le dictaron 25 días de prisión preventiva

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III obtuvo una resolución clave en la causa que investiga un hurto ocurrido en una vivienda de la capital. Durante una audiencia, realizada este viernes 12 de diciembre, el el auxiliar de fiscal Fernando Godoy Ponce solicitó que el imputado permaneciera con prisión preventiva durante dos meses, argumentando la existencia de antecedentes penales y riesgos procesales que justificaban la medida.