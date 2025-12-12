El Concurso de Fotografía del Orgullo 2026 convoca a artistas de todo el mundo

El Concurso de Fotografía del Orgullo 2026 organizado por Pride Photo abrió su convocatoria internacional para recibir trabajos de fotógrafos de todas las edades, procedencias y niveles de experiencia. La propuesta busca reunir una colección diversa de historias visuales que reflejen las múltiples realidades de la comunidad LGBTQIA+ en distintos contextos del mundo.
La participación es gratuita y está abierta tanto a profesionales como a talentos emergentes. Se aceptan distintos enfoques y formatos fotográficos, desde fotografía documental y retrato hasta collage, intervención fotográfica e imágenes asistidas por inteligencia artificial.
Las obras seleccionadas formarán parte de la Exposición Fotográfica del Orgullo 2026, que se inaugurará en Ámsterdam y luego circulará por distintos espacios públicos, galerías, museos y sedes internacionales.
Categorías y formatos habilitados
El concurso cuenta con dos categorías. La primera es "Historias" destinada a proyectos en formato serie que exploren experiencias LGBTQIA+. Cada propuesta puede incluir entre 3 y 15 imágenes. La segunda categoría es "Imágenes individuales" y está orientada a fotografías únicas que cuenten una historia completa en un solo cuadro. En este caso, se pueden enviar hasta cinco imágenes por proyecto.
Cada artista puede presentar hasta dos proyectos por solicitud y está permitido realizar varias solicitudes. Las obras pueden haber sido publicadas previamente o no.
Qué reciben los ganadores
Los fotógrafos cuyas obras sean seleccionadas recibirán 500 euros por cada imagen incluida en la exposición oficial del concurso. Además, el trabajo contará con amplia visibilidad ante profesionales de las artes visuales, público general y medios de comunicación, tanto en exhibiciones presenciales como en plataformas digitales.
Las imágenes premiadas también se difundirán en el sitio web y las redes sociales de Pride Photo, siempre con los créditos correspondientes al autor o autora.
Requisitos y cómo postularse
Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma Picter. No se aceptan envíos por correo electrónico ni por otros medios. Las imágenes deben tener un tamaño mínimo de 3.000 píxeles en su lado más largo y contar con subtítulos precisos escritos únicamente en inglés.
Cada postulación requiere completar datos personales, biografía, CV y la información detallada de cada proyecto o imagen. Las fotografías no deben incluir marcas de agua ni datos identificatorios dentro de la imagen.
Fechas clave a tener en cuenta
La convocatoria cierra el 30 de diciembre de 2025; los ganadores se anunciarán el 1 de mayo de 2026, y la exposición se desarrollará entre la primavera de 2026 y la primavera de 2027.
Para más información y bases completas, se puede consultar el sitio oficial www.pridephoto.org o escribir a info@pridephoto.org