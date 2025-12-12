El Concurso de Fotografía del Orgullo 2026 convoca a artistas de todo el mundo

Categorías y formatos habilitados

El concurso cuenta con dos categorías. La primera es "Historias" destinada a proyectos en formato serie que exploren experiencias LGBTQIA+. Cada propuesta puede incluir entre 3 y 15 imágenes. La segunda categoría es "Imágenes individuales" y está orientada a fotografías únicas que cuenten una historia completa en un solo cuadro. En este caso, se pueden enviar hasta cinco imágenes por proyecto.