Escándalo en el mundo del tenis: un jugador recibió una impactante sanción por apuestas y manipulación de partidos

Quentin Folliot fue suspendido por 20 años y multado con U$S 70.000 tras ser hallado culpable de corrupción en el tenis.

INVESTIGACIÓN. La ITIA confirmó 27 infracciones al programa anticorrupción y aplicó una sanción que margina a Quentin Folliot del tenis profesional durante dos décadas. INVESTIGACIÓN. La ITIA confirmó 27 infracciones al programa anticorrupción y aplicó una sanción que margina a Quentin Folliot del tenis profesional durante dos décadas.
Hace 2 Hs

El tenis internacional volvió a quedar bajo la lupa por un caso de corrupción que sacudió al circuito. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una sanción sin precedentes para Quentin Folliot, un jugador francés de 26 años, acusado de participar activamente en arreglos de partidos vinculados a apuestas deportivas.

El castigo es demoledor. Folliot fue suspendido por 20 años de toda actividad relacionada con el tenis profesional y deberá pagar una multa de U$S 70.000. Además, se le ordenó devolver más de U$S 44.000 correspondientes a pagos considerados ilícitos. La sanción se extenderá hasta mayo de 2044 y está condicionada al cumplimiento total de las penalidades económicas.

Según detalló la ITIA, el francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). Entre los cargos confirmados figuran la manipulación deliberada de resultados, el cobro de dinero para no competir al máximo nivel, la oferta de sobornos a otros jugadores, el uso de información privilegiada con fines de apuestas, la conspiración para corromper partidos y la destrucción de pruebas. A esto se sumó su falta de cooperación durante la investigación.

La resolución fue tomada tras una audiencia remota realizada en octubre, encabezada por la Oficial de Audiencia Anticorrupción independiente Amani Khalifa, quien dio por probados 27 de los 30 cargos analizados, relacionados con diez partidos disputados entre 2022 y 2024. En el fallo escrito, la ITIA señaló que Folliot fue considerado “un engranaje clave dentro de un entramado criminal más amplio”, con un rol activo en la captación de otros jugadores.

Al momento de definir la sanción, también se ponderaron agravantes como la obstrucción intencional de la investigación, un punto que terminó de inclinar la balanza hacia un castigo ejemplar, de los más severos en la historia reciente del tenis, solo comparable con suspensiones de por vida aplicadas en otros casos extremos.

Quién es Quentin Folliot

Folliot desarrolló la mayor parte de su carrera en el circuito ITF y en clasificaciones de torneos Challenger. Su mejor ranking ATP lo alcanzó en 2022, cuando llegó al puesto 488 del mundo. A lo largo de su trayectoria acumuló cerca de U$S 60.000 en premios, una cifra incluso inferior a la multa que ahora deberá afrontar.

Sus actuaciones más destacadas se dieron en dobles, modalidad en la que disputó finales de torneos ITF y consiguió algunas victorias ante rivales mejor posicionados en el ranking. Sin embargo, su nombre quedó definitivamente asociado a uno de los episodios más graves de corrupción deportiva en el tenis moderno.

La ITIA remarcó que este tipo de sanciones buscan enviar un mensaje claro dentro de un deporte que reforzó sus controles en los últimos años para proteger la integridad de la competencia y combatir la influencia de las apuestas ilegales.

