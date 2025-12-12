Escándalo en el mundo del tenis: un jugador recibió una impactante sanción por apuestas y manipulación de partidos

Según detalló la ITIA, el francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). Entre los cargos confirmados figuran la manipulación deliberada de resultados, el cobro de dinero para no competir al máximo nivel, la oferta de sobornos a otros jugadores, el uso de información privilegiada con fines de apuestas, la conspiración para corromper partidos y la destrucción de pruebas. A esto se sumó su falta de cooperación durante la investigación.