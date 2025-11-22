Nueva incursión israelí en Gaza dejó al menos 22 muertos y decenas de heridos

Al menos 22 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este sábado tras una nueva ofensiva de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza, según confirmó la Defensa Civil del enclave. Entre las víctimas fatales se encuentra un comandante de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, de acuerdo con la información proporcionada por Mahmoud Bassal, vocero de la Defensa Civil de Gaza.