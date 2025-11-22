Secciones
Nueva incursión israelí en Gaza dejó al menos 22 muertos y decenas de heridos

ese al acuerdo de cese al fuego, continúan los ataques en el enclave palestino y Hamas advierte sobre un posible “colapso” del entendimiento.

Al menos 22 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este sábado tras una nueva ofensiva de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza, según confirmó la Defensa Civil del enclave. Entre las víctimas fatales se encuentra un comandante de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, de acuerdo con la información proporcionada por Mahmoud Bassal, vocero de la Defensa Civil de Gaza.

En paralelo, una fuente del movimiento islamista aseguró que Hamas expresó su fuerte contrariedad por la continuidad de los ataques israelíes, pese a que tanto la organización como otras facciones palestinas se han mantenido adheridas al acuerdo de cese al fuego vigente.

“Hamas y las demás facciones siguen comprometidos con el alto el fuego a pesar de la escalada”, sostuvo la fuente, que también instó a los mediadores regionales e internacionales a “intervenir de inmediato para evitar el colapso del acuerdo como Israel busca”.

La organización advirtió que la continuidad de las operaciones israelíes, sumada a lo que describió como la “lenta presión” de Estados Unidos para contener las acciones militares, podría empujar la situación hacia un escenario de caos.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en un comunicado que sus tropas llevaron adelante una operación contra 17 milicianos que habían emergido de una red de túneles en el este de Rafah, en el sur de Gaza. Según la versión oficial, once de ellos fueron abatidos.

Desde la entrada en vigor del cese al fuego en octubre de este año, los ataques israelíes han provocado -siempre según las autoridades sanitarias de Gaza- 318 muertos y 788 heridos. Con estas cifras, el número total de fallecidos desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 69.733, mientras que los heridos suman 170.863.

