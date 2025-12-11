La declaración de Flavio Briatore sobre el cambio de Franco Colapinto que sorprendió a todos en Alpine

Tras el cierre de la temporada en Abu Dhabi, Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, analizó públicamente la evolución de Franco Colapinto desde su llegada al equipo y destacó una transformación que sorprendió incluso dentro de la propia estructura. El italiano también lo comparó con su compañero de escudería, Pierre Gasly.
Según explicó Briatore, el argentino experimentó un crecimiento notable en pocos meses. En diálogo con Last Word Sports señaló: “Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. La madurez de los últimos meses es completamente diferente. Me sorprendió”. El directivo recordó que, al principio, no todos estaban convencidos de su rendimiento, aunque él mantuvo su confianza.
Briatore profundizó en los detalles y destacó el rendimiento parejo entre ambos pilotos: “En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre -dos décimas arriba, dos abajo- y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”. Para el asesor, esa regularidad confirma que Colapinto puede afirmarse como pieza clave del proyecto Alpine.
La frase más contundente llegó al hablar del futuro inmediato del equipo: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”. Sus palabras reforzaron la sintonía entre el italiano y el piloto argentino, una relación consolidada desde el acuerdo de continuidad firmado meses atrás.
Lo que dejó el cierre de la temporada
En el último Gran Premio, disputado en Abu Dhabi, Franco Colapinto finalizó en el 20° lugar, mientras que Pierre Gasly terminó 19°. La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará del 6 al 8 de marzo, en el circuito de Albert Park, en la ciudad de Melbourne.