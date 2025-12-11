La declaración de Flavio Briatore sobre el cambio de Franco Colapinto que sorprendió a todos en Alpine

Según explicó Briatore, el argentino experimentó un crecimiento notable en pocos meses. En diálogo con Last Word Sports señaló: “Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. La madurez de los últimos meses es completamente diferente. Me sorprendió”. El directivo recordó que, al principio, no todos estaban convencidos de su rendimiento, aunque él mantuvo su confianza.